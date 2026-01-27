El CEIP Seixalbo celebra el Día de la Educación Ambiental

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil conmemoró este lunes el Día Mundial de la Educación Ambiental con un taller especial dirigido a 52 alumnos y alumnas de 5º y 6º de Primaria del CEIP Seixalbo, uno de los seis centros educativos de la demarcación Miño-Sil que participan este curso en el proyecto «Me gusta mi río», que alcanza ya su octava edición.

Los escolares, acompañados por su profesorado, recibieron la visita del presidente de la CHMS, José Antonio Quiroga, quien agradeció la implicación del alumnado y del equipo docente en esta iniciativa educativa y, como reconocimiento a su participación, hizo entrega al centro de una placa conmemorativa.

Noticias relacionadas

Durante la primera parte de la jornada, los alumnos presentaron un trabajo de investigación elaborado en el aula en el que expusieron su visión sobre cómo cuidar el medio ambiente. Posteriormente, el taller continuó con actividades prácticas en las que se adentraron en el concepto de huella hídrica y calcularon la media correspondiente a su aula, una cifra que sorprendió a los escolares al situarse en torno a los 700.000 litros de agua al año necesarios para mantener su actual estilo de vida.