Ayudas de 1.000 a 10.000 euros para renovar los taxis

En la ciudad de Ourense hay 106 vehículos con licencia de taxi, y una decena son en la actualidad de propulsión eléctrica. «El 90%» de la flota, según indica el presidente de la asociación, Francisco Javier Álvarez, son coches con emisiones nulas a la atmósfera o bajas, incluyendo a los que tienen etiquetas de la DGT Cero o Eco. Los taxi diésel que siguen circulando son coches con poca antigüedad, puesto que el límite de tiempo de servicio es de diez años. Para incentivar la renovación de los vehículos y la apuesta por modelos más sostenibles y equipados, la Xunta tiene una línea de subvenciones que aporta entre 1.000 y 10.000 euros en ayudas. El plazo permanece abierto hasta el mes de octubre, o hasta que se agote el crédito de medio millón de euros habilitado para este año.

En la convocatoria de 2025 hubo una docena de beneficiarios en la provincia de Ourense, que recibieron en conjunto 90.000 euros. El delegado de la Xunta, Manuel Pardo, se reunió este lunes con varios de los profesionales que obtuvieron la subvención el año pasado. La administración gallega subraya que esta línea de ayudas, que depende de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, contribuye a la modernización y competitividad del sector del taxi, así como a reducir la emisión de CO2 y garantizar la movilidad sostenible y accesible en el servicio público del taxi, en especial para las personas que tienen problemas de desplazamiento y necesitan sillas de ruedas.

Las subvenciones alcanzan hasta los 10.000 euros para la compra de taxis adaptados, 4.000 en el caso de vehículos de emisiones cero y 1.000 euros para los automóviles de bajas emisiones.

Esta iniciativa ha supuesto desde el año 2016 la concesión de más de 1.500 ayudas por importe conjunto de 6 millones de euros. Entre el medio millón reservado este año para esta línea de subvenciones, 290.000 euros se dirigen a vehículos taxi adaptados a personas con movilidad reducida, 68.000 euros para los de cero emisiones —vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables—, así como 142.000 euros para taxis Eco, los que combinan dos o más combustibles y, por tanto, son híbridos en parte.

«Es una iniciativa que agradecemos. Todos los taxistas que quieren cambiar de coche están eligiendo este tipo de vehículos, por ahorrar y porque la ayuda es importante», manifestaba el presidente de la asociación profesional, Francisco Javier Álvarez, tras el encuentro con otros compañeros y el delegado de la Xunta.