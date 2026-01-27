Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un año de cárcel por estafar en el alquiler de una habitación

Publicó un anuncio en Facebook subarrendando un cuarto que no entregó, pese a recibir el dinero

Lucila González

Ourense

El Juzgado de lo Penal dictó sentencia de conformidad contra un hombre acusado de estafar a una joven con el falso alquiler de una habitación, a la que cobró la fianza y el primer mes sin llegar nunca a entregarle el uso del inmueble.

El acusado había alquilado en noviembre de 2022 una habitación en un piso de la ciudad a través de una empresa de arrendamientos, contrato que prohibía expresamente el subarriendo. Pese a ello, y con ánimo de obtener un beneficio económico ilícito, publicó un anuncio en un grupo de Facebook en el que ofertaba una habitación en esa misma vivienda.

Una joven interesada contactó con él y ambos se citaron para visitar el piso el 27 de noviembre de 2022. Tras el encuentro, el acusado le explicó que todavía no podía entregarle las llaves porque supuestamente había otros inquilinos pendientes de abandonar el inmueble, solicitándole el pago de la fianza y del primer mes de alquiler.

La perjudicada le entregó 760 euros en efectivo, parte el mismo día y el resto al día siguiente, recibiendo incluso dos documentos a modo de factura para dar apariencia de legalidad a la operación. Sin embargo, el acusado nunca tuvo intención de alquilar la habitación, no llegó a entregarle la posesión ni devolvió el dinero pese a los requerimientos posteriores.

Los hechos fueron calificados como un delito de estafa, por el que inicialmente se solicitaban 2 años y 6 meses de prisión. No obstante, tras el acuerdo alcanzado, la pena quedó finalmente fijada en un año y un mes de cárcel, además de la obligación de indemnizar a la víctima con 760 euros, cantidad que solicitó abonar en pagos mensuales de 30 euros.

La sentencia no contempla la suspensión de la pena, al constar que el acusado acumula tres condenas previas por delitos de estafa en los últimos cinco años.

