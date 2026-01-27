Abierto los plazos para la nueva edición de Galiciencia, que tratará la ciberseguridad
Se seleccionarán 50 proyectos para ir a San Cibrao en persona
d. a.
Galiciencia, la feria científica promovida por el Parque Tecnolóxico de Galicia-Tecnópole, ha abierto el plazo de inscripción para que centros educativos de toda España presenten proyectos elaborados por alumnado de Primaria, Educación Especial, Secundaria, FP y Bachillerato. Las propuestas podrán registrarse hasta el 16 de marzo a través de la web del certamen.
La edición de este año se celebrará los días 13, 14 y 15 de mayo en el recinto de Tecnópole, en el concello ourensán de San Cibrao das Viñas, y estará centrada en la ciberseguridad. La organización vincula la temática con el futuro Centro de Excelencia en Ciberseguridade de Galicia, en construcción en el parque.
En la modalidad presencial se seleccionarán 50 proyectos, que serán los que compitan por los premios de Galiciencia. Cada centro de Secundaria, Bachillerato y FP podrá presentar hasta dos iniciativas. Además, se mantiene la participación en línea, sin límite de proyectos.
El primer premio está dotado con 1.000 euros para participar en Exporecerca, feria científica estatal que se celebra en Barcelona; el segundo, con 500 euros para asistir a Zientzia Azoka, en Bilbao; y el tercero, con 200 euros para la compra de material científico o tecnológico para el centro escolar.
También habrá reconocimientos a la mejor comunicación y presentación oral, el proyecto más innovador, el mejor definido metodológicamente, el mejor dentro de «Ciberseguridade», el liderado por una niña o vinculado a igualdad de género, un premio de FP y otro por votación popular entre los proyectos en línea. La feria incluirá talleres, actividades y espectáculos. Para visitas escolares, las reservas también cierran el 16 de marzo; serán grupos de 25 a 50 personas y Tecnópole gestionará y costeará el transporte.
- Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
- Suspendidas las clases y el transporte escolar en Ourense y prohibidos camiones en autovías y nacionales
- El despido de una trabajadora con la que se casó dos meses después termina en sanción por fraude
- Un hombre de 90 años admite que agredía sexualmente a la cuidadora de su mujer con alzhéimer mientras la víctima dormía
- Fueron matrimonio, se separaron, volvieron a vivir juntos 17 años pero a ella le niegan la pensión de viudez
- Sancionan a un policía nacional que llamó «personajes» a los municipales que lo multaron por aparcar mal
- Alberto y Fina: «En 42 años pasaron por cafetería Alameda, desde Beiras a Bárbara Rey»
- Más de 1.200 personas para probar el Botelo