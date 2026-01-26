Un vecino de Ourense de 43 años muere atropellado en la N-525 en Sandiás
Un hombre de 43 años de edad y vecino de Ourense falleció ayer víctima de un atropello, cuando caminaba por un tramo sin iluminación de la Nacional-525 en el municipio de Sandiás. Según informa la Guardia Civil de Tráfico, su central había recibido llamadas previas al accidente, alertando de que había un peatón caminando por la zona, intentando parar a vehículos e invadiendo el carril de circulación.
El fatal accidente se produjo a las 19.35 horas de ayer, en el kilómetro 202, 6 de la N-525, en Sandiás, cuando el varón fue atropellado por un turismo Volkswagen Golf. El conductor dio resultado negativo en alcohol y drogas.
El peatón no hacía uso de prendas r reflectantes . Un particular dio la alerta de que había un peatón atropellado en ese tramo de la Nacional 525, y desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias, de se informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Xinzo, a la Guardia Civil de Tráfico y a los efectivos de Protección Civil. Sin embargo una vez personados en el lugar de atropello, el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento de la persona atropellada.
