Los placeros alertan que el «cerco» del Concello frena alquileres y traspasos

La Asociación de Comerciantes de la Plaza de Abastos de Ourense, advierte de que el «cerco del Concello a esta plaza y mala imagen» que da continuamente el Gobierno local, calificando a los placeros de okupas y de no pagar, así como la amenaza de desalojo, «está afectando al futuro de un mercado público pues ahuyentan a personas interesadas en abrir aquí su negocio».

Avelina, en su puesto de congelados, pendiente de traspaso. / Iñaki Osorio

Indican que, en este momento la Asociación de Empresarios de la Plaza de Abastos, que tiene todavía en vigor el contrato de gestión, y que debe ocuparse de la buena marcha de esta instalación pública dispone de tres locales vacíos, y hay también dos placeras que, por motivos de jubilación, están pendientes de traspasar locales que son «rentables y a pleno rendimiento».

Margarita en su puesto de frutas, la más veterana de la plaza. / Iñaki Osorio

Sin embargo, «pese a que nos llega continuamente gente interesada en montar un negocio, cuando les decimos, pues somos claros, que estamos pendientes de la decisión final que adopten el Concello y el juzgado se vuelven atrás y no alquilan»,· indica la asociación. Lamentan que e el gobierno local y en particular el alcalde «esté enrocado en una postura que no beneficia a nadie».

En estos momentos hay además esos dos traspasos pendientes de sendos locales cuya concesión está en vigor y afecta a dos placeras históricas. Una es la frutería de Margarita, la vendedora más antigua con décadas trabajando en este mercado. «Ella quiere jubilarse, tiene todo el derecho legalmente a cobrar su traspaso, también ha realizado su gasto, pero veremos si desde el Concello se le permite ese derecho ¿o va a perderlo todo?», comenta una portavoz de la asociación de comerciantes.

También Avelina, que tiene previsto traspasar otro puesto histórico, Congelados Yañez, una jubilación que no estaba prevista, pues el negocio está en pleno auge, pero se debe a un imprevisto familiar, tiene que adaptar su futuro, afirman, a los «caprichos» del Concello.

En vista de las continuas críticas contra los placeros, «que somos los primeros afectados de este litigio abierto desde el Concello», explican, y que continúan las descalificaciones en plenos y redes, «vamos a poner estas amenazas de represalias en manos de los servicios jurídicos de la plaza, ya que con estas declaraciones lo único que busca es causar un perjuicio a los comerciantes en aras de otros intereses que debería sacar a la luz ya», recalcan.

Los placeros recuerdan que son los más interesados en irse de la alameda y por ello han buscado» financiación de la Xunta (1.400.000 euros), así como de la Diputación (400.000 euros) y el propio mercado (200.000 euros) frente a los cero trámites del Ayuntamiento».

Explican que los últimos ataques «vienen después de que los placeros ofertasen además del dinero para terminar el edificio (recordemos que no tiene ni agua, ni luz, ni desagües, ni cuarto de basuras). Insisten en que la concesión comenzase a correr en un año aun no estando las obras listas en un gesto de buena fe por su parte para llegar a un acuerdo.

Le piden al alcalde que «si lo que quiere es liberar la Alameda se deje de mentiras y maniobras de distracción y llegue a un acuerdo que permita el traslado de una vez. Lo que cada vez tienen más claro desde la Asociación de Placeros es que es el propio regidor el que no quiere llegar a un acuerdo al tener otros intereses en el edificio».

También indican que otro punto que está causando malestar en el colectivo «es el uso político de la plaza, intentando conseguir votos a costa de hundir el medio de vida de las mas de 200 familias que viven de la plaza».

Afirman que «estos ataques y descalificaciones también demuestran, pese a su cerrazón, que los placeros son gente honrada y trabajadora que ha cumplido con sus obligaciones» y por eso piensan que desde el Concello «solo tratan de arruinarnos y poder hacer lo que quieran con el nuevo edificio».