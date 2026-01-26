Dos detenidos por tráfico de drogas y desarticulado un punto de venta en Valdeorras
Incautados 100 gramos de cocaína, dinero en efectivo y útiles para envasar la droga
R. O.
Ourense
Dos vecinos de A Rúa están investigados por un presunto delito de tráfico de drogas, después de ser detenidos por agentes del equipo Roca de la Guardia Civil de Ourense, en el marco de la denominada operación ‘White Street’.
El pasado 19 de enero se llevó a cabo un registro domiciliario en el que se encontraron 100 gramos de cocaína, dinero en efectivo, envoltorios y útiles para preparar la droga.
Con esta intervención, la Guardia Civil desactiva un punto activo de venta de drogas que operaba en la comarca de Valdeorras. Los dos detenidos quedaron en libertad.
