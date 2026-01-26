Desalojado un edificio en Ourense por un incendio que deja inhabitable una vivienda: «Había una gran carga térmica, más de 600 grados»

Un incendio urbano registrado después de las 14.30 horas en la Praza da Chave, en las inmediaciones del estadio de O Couto, movilizó a los servicios de emergencias este lunes y alertó al vecindario, por la densa humareda que salía de la cuarta planta de un edificio residencial. Un incendio con posible origen en una regleta, debido a una sobrecarga eléctrica, ha dejado inhabitable, provisionamlente, el domicilio afectado por las llamas. Tras el inicio del fuego, alimentado por elementos de madera como el cabecero y las mesillas, el colchón y la ropa, varios vecinos del inmueble bajaron por su propio pie. En la vivienda afectada había dos personas mayores que aparentemente se encontraban comiendo y que, tras percibir la emergencia, bajaron por su propio pie. Fueron trasladados por precaución al hospital. Otras dos personas de la planta de abajo, de edad avanzada y con problemas de movilidad, fueron ayudados a llegar a la calle.

«Había una gran carga térmica, con más de 600 grados», expone un bombero que intervino. La rápida llegada del servicio público de extinción (ocho profesionales con tres vehículos, dos camiones autobomba y la autoescalera) permitió controlar el fuego con celeridad. La Policía Local preservó la seguridad en el exterior y cortó el tráfico una hora, durante el operativo.

Operativo de emergencias en el lugar del suceso. / FDV

Una humareda marrón grisácea se propagó por todas las estancias. El dormitorio en el que se registró el incendio resultó el más afectado. La vivienda ha quedado de momento inhabitable. Está precintada provisionalmente, aunque es posible que con arreglos pueda volver a usarse. Tras extinguir las llamas, los bomberos ventilaron el piso afectado así como también el hueco de la escalera del inmueble.