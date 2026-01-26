Cae sobre la carretera, el muro de contención de la urbanización A Moura, en Barbadás
Según el alcalde, el aviso de un particular permitió cerrar la zona a vehículos y peatones , por lo que el muro se vino abajo sin causar daños personales
El muro de contención, construido con grandes bloques de granito, de la urbanización de chalés unifamiliares A Moura, en el concello ourensano de Barbadás, se vino abajo ayer, en una operación que, gracias al aviso de un particular, que advirtió de que ese muro estaba mostrando signos de que iba a desplomarse sobre la carretera de forma inminente, permitió que la vía fuera cerrada a coches y peatones, y no se produjeran daños personales ni desalojos.
El alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, explica que este desprendimiento se produjo «en una urbanización privada que está en desarrollo, y pudo caerse debido a las lluvias», es decir, a causa de la filtración de agua que podría haber minado una estructura que no estaba debidamente consolidada.
Según el regidor, «no hay más daños que los derivados de la caída del muro, y la constructora está realizando ya su reposición». El trabajo lo realiza la empresa que lleva ahora la urbanización para poder reabrir la carretera pero no fue esta firma, explica, la que realizó esa fase del complejo que ayer se vino abajo». En un vídeo colgado por el diario digital Ourense.com , puede observarse el proceso desde que el muro, ya abombado, va cediendo hasta caer ya en segundos sobre la carretera.
