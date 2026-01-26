La borrasca Joseph deja un día pasado por agua en Ourense, pero sin grandes incidencias

Cambio de acto, pero no de obra, en el escenario de meteorología adversa que durante los últimos días rodea a la provincia de Ourense, al igual que al resto de Galicia. Los habitantes de la región termal tuvieron que volver a hacer uso de los abrigos que los acompañaron este fin de semana, pero cambiaron los guantes por los paraguas, y las botas de nieve por las de charchos para recibir una nueva borrasca: del manto blanco que dejó Ingrid se pasó a los litros de agua que Joseph regalará a la mayoría de la provincia durante los próximos días.

Aunque las alarmas en Ourense no llegaron al de nivel de las de la estación de Pontevedra, la provincia se mantuvo en vilo durante toda la jornada. Más del 70% de los concellos amanecieron bajo una alerta naranja que impidió celebrar actividades al aire libre. Solo el macizo central y la zona de Valdeorras estaban exentos de un aviso que no fue para nada traicionero. Pequeños momentos de gran intensidad precipitativa se combinaron con eternos minutos de lluvia constante, que hacían preguntarse si el cielo se cansaría de hacerse presente en algún instante, y que a más de uno le aguó (valga la redundancia) el camino a su puesto de trabajo o la parada de autobús. Para ellos llegan hoy buenas noticias, ya que aunque la alerta de peligro importante se mantuvo durante la noche, esta madrugada los avisos han bajado a nivel amarillo, lo que indica, a priori, que las precipitaciones bajarán de intensidad.

Aunque Joseph dejó su buena pegada en la provincia, no hubo que lamentar males mayores. No se registraron grandes incidentes provocados por el temporal, y las estaciones meteorológicas de la provincia no estuvieron ni cerca de registrar los 120 litros por metro cuadrado en 24 horas a los que se llegaron en el interior de la provincia de Pontevedra. Los principales contratiempos que se produjeron tuvieron lugar en aquellos concellos donde es común sufrir desbordes acuáticos o rupturas de vegetación en épocas de grandes borrascas.

Fue el caso de Baños de Molgas, el municipio bañado por el río Arnoia que, una vez más, inundó la aldea. Las precipitaciones hicieron subir el cauce hasta llegar a la altura del parque local y el balneario edificados a orillas del arroyo, llegando a tener que cortar la carretera que conduce al Santuario de Nuestra Señora de los Milagros.

En otras localidades habituales, como la comarca de O Ribeiro, el comportamiento cauteloso de los vecinos, junto al trabajo de los equipos de emergencias para balizar y cortar los caminos y carreteras que podían suponer un peligro, evitaron grandes incidentes incluso cuando el cauce del río Avia se incrementó hasta entrar en prealerta en Leiro y Ribadavia. Las máximas incidencias registradas por el GES de avión fue la caída de varios árboles, pero no se sufrieron inundaciones. Eso sí, las localidades se mantuvieron y mantienen en vilo por lo que pueda pasar, pues una nueva racha de precipitaciones en el día de hoy sí podría sumarse a lo acumulado y ocasionar algún que otro desborde.

Por otra parte, las bajas temperaturas se volvieron a notar. Ya sin Ingrid, la provincia de Ourense volvió a registrar los termómetros más bajos tanto de las localidades de baja altura como las de montaña, y la estación de Manzaneda llegó a los -3,7 ºC por la noche, mínima gallega de la jornada. Allí la estación de esquí tuvo que cerrar debido a las bajas de viento tras dos días de gran calidad de nieve, con 16 pistas abiertas y cotas de espesor de 45 centímetros.

La movilidad del resto de servicios de trenes dejó en vilo a más de un estudiante, pues las restricciones a los trenes por la borrasca coincidían con la vuelta a clases en las universidades (UVigo y USC retoman hoy el segundo cuatrimestre, mientras que la UDC volvía a las aulas ayer). Finalmente, los trenes Avant, al igual que las otras modalidades de alta velocidad sí pudieron circular para llevar a los universitarios de la ciudad de As Burgas a sus centros de estudios de Santiago, Vigo o A Coruña, y viceversa, pero lo hicieron con más tiempo de viaje de lo normal, pues ADIF limitó la velocidad a 160 km/h en todos los trayectos realizados en la comunidad.