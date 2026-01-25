Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Xurxo Souto presentou «A novela do bravú», a voz transgresora dun fato de mozos dos 90

El músico y escritor presentó su último libro en Andén Primeiro

Xurxo Souto, con Celia Pereira, onte, na presentación do seu libro en Ourense. | Roi Cruz

REDACCIÓN

Ourense

Músico, creador e escritor, Xurxo Souto presentou onte na asociación Andén Primeiro de Ourense «A novela do bravú», una obra, sinalou, «en clave autobiográfica, na que narra a aventura de toda unha xeneración, un fato de conxuntos dos anos 90 que decidiron cantar en galego e que co paso do tempo son testemuña dunha época».

Souto,nun acto presentado por Celia Pereira, explicou que aqueles mozos e mozas «ergueron un discurso alternativo, frente ao dominante». Por exemplo, «contra a reconversión agraria, contra a hipocresía do mundo da política e a súa vinculación de políticos co narcotráfico», citou, sinalando supostos nexos antes de «Fariña»·. Para Souto, nunha elipse do que pretende a súa novela, o resumo está nunha frase de Miguel Anxo Murado: «Na antítesi da morriña está o bravú», e decir, que sin sabelo co noso traballo colectivo estabamos poñendo en cuestión a metafísica da morriña».

