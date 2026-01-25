Xinzo inicia el Entroido con un Petardazo descafeinado

Xinzo vivió en la noche de ayer el primer día de un Entroido que, si algo se le puede calificar, fue de inusual. La realidad tanto reivindicativa como meteorológica provocó una semana de gran revuelo en el núcleo urbano de la comarca de A Limia, que entre nieve, tractores y planes de comunidades universitarias ya presagiaba que algo distinto iba a pasar en el Petardazo de este año. Pero no hasta el punto en el que la mala fortuna trastocó los planes del hogar de las Pantallas: el inicio del mes de carnaval llegó sin la tradicional cuenta atrás, sin los conciertos programados de Henry Méndez y la Orquesta Origen, y con tan sólo las charangas, y obviamente en incansable espíritu carnavalero de los limianos, como soporte para que la celebración no decayese.

El concello se vio obligado este viernes a suspender el tradicional Petardazo por la pegada de la borrasca Ingrid. Como el gobierno local informaba en un comunicado, el camión del Posto de Mando Avanzado que debía trasladarse a Xinzo para dirigir el control de acceso a la Plaza Carlos Casares durantes la fiesta no pudo acceder por la climatología adversa. Sin él, un «requisito indispensable e obrigatorio para a celebración dos actos na Praza Carlos Casare», el concello afirma no poder garantizar la seguridad ni cumplir la normativa de este tipo de eventos.

Revuelo en redes sociales

Los locales que interactúan con la cuenta municipal en las redes sociales no tomaron la noticia de buen gusto. Once días antes del Petardazo, cunado el concello anunció que por primera vez en la historia se aplicaría un control de aforo y de acceso con vasos de cristal por primera vez en la historia causó cierto recelo y dudas sobre si un Entroido ancestral se había transformado en un botellón multitudinario. Un agente externo aumentaba la duda: una cuenta de la comunidad universitaria había lanzado un servicio de buses Ourense-Xinzo para el Petardazo, con horarios exclusivos para la fiesta y que incluían consumiciones en pubs de la zona, vendiendo el Entroido de Xinzo como una especie de macrofiesta. Finalmente, el servicio de bus se mantuvo sin Petardazo, y las hileras de jóvenes que salían de él con ganas de fiesta causaron opiniones diversas entre los limianos.

Noticias relacionadas

Por otra parte, aunque el concello especificó en todo momento que la cancelación de la cuenta atrás se debía únicamente a la imposibilidad de instalar el puesto de mando por el temporal, hubo quien especuló con que la suspensión estaba relacionada con las protestas de los ganaderos, pues tras la liberación de la N-120, una sección de la tractorada se desplazó hasta Xinzo para cercar la Plaza Carlos Casares con los vehículos agrícolas. Con el objetivo de disipar los rumores, el concello se reunió la propia mañana del Petardazo con representantes del sector primario, para aclarar que ninguna de las dos partes quiso alterar la programación original y buscar una solución para una protesta organizda. Como resultado, a media tarde los trabajadores del agro sacaron sus tractores del centro de Xinzo, y tal como se acordó, mantuvieron uno de los vehículos en la plaza a modo simbólico, para que entre charanga, copa y disfraz, la comarca de A Limia mostrara su apoyo a quien lucha contra el acuerdo de Mercosur.