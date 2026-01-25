Los tractores toman el acceso central de San Cibrao

Era de esperar que la liberación de la N-120 que los ganaderos llevaron a cabo este viernes iba a traer cola. A lo largo de la semana, los portavoces de los ganaderos anunciaban que estaban «artimañando» un plan posterior a su salida del vial próximo al río Miño, y la sonora y multitudinaria despedida que hicieron de la carretera nacional por el Puente do Milenio advertía de que las protestas no habían acabado. La madrugada de esta mañana lo confirmó: aunque han abandonado la ciudad de Ourense, la tractorada prosigue, ahora trasladada al polígono de San Cibrao das Viñas.

Desde la noche del viernes, los ganaderos mantienen las protestas iniciadas por el acuerdo de libre comercio entre UE y Mercosur a la OU-538, donde una hilera de un kilómetro de tractores ocupa el vial hasta las inmediaciones de una destacada macrocentral de productos avícolas y porcinos. A esta hora, los vehículos agrícolas bloquean el vial que supone el acceso central desde la autovía al polígono de San Cibrao: se estima que más de 10.000 toman la OU-538 a diario, y aunque como pasó en la N-120, sigue habiendo accesos alternativos de ligero desvío a las plantas, la tractorada puede provocar importantes acumulaciones de tráfico en las horas puntas.

Estancia indefinida y presión al Ministerio

Aunque las protestas hayan salido de la ciudad, la tractorada se mantiene una vez más en una vía estratégica para la circulación, principalmente la dirigida a las empresas, y tras 6 días de paralización en la N-120, este nuevo bloqueo puede ir para largo. Miguel Gómez, ganadero de Maceda y uno de los portavoces en las protestas, asegura que se mantendrán hasta que un representante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación «nos atenda, xa sexa vindo aquí ou en videochamada», para poder transmitirle las preocupaciones del sector primaruio ourensano y pedir explicaciones por el voto a favor al acuerdo con Mercosur.

Aunque no se sabe cuando llegará la respuesta del gobierno central, las reuniones con el gobierno autonómico comienzan a dar sus frutos: Gómez cuenta que están en diálogo constante con las conselleiras de Medio Ambiente y Medio Rural «para avanzar en posibles solucións, que non atopar solucións directamente», explica.