Ribeiro en Común reclama al Concello que oferte suelo a la Xunta destinado a vivienda

«No es admisible que Ribadavia aún no se haya sumado a la iniciativa de la Xunta que facilita, desde el año pasado, la cesión de parcelas y la gestión a los municipios para aumentar la oferta residencial», denuncia Ribeiro n Común, ante la necesidad de oferta de vivienda que observa que tiene esta comarca comarca de Ribadavia.

Consideran que « no tiene explicación, que el Ayuntamiento de Ribadavia no se sume a este programa, cuando nuestro grupo ya llevó a pleno la propuesta de adquirir terrenos dotacionales para cederlos a la Xunta. A pesar de ser un acuerdo plenario aprobado, el gobierno municipal nada hizo al respeto para cumplirlo» lamentan

Recuerdan que, «en otros municipios, la conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, está firmando convenios con otras alcaldías para impulsar la construcción de vivienda protegida en diferentes municipios, en el marco del programa de oferta de suelo de titularidad de las entidades locales. Sin embargo, el alcalde de Ribadavia ignora nuestras propuestas y acuerdos plenarios, mientras prioriza viajes y visitas culturales.

Por este motivo insisten en que este programa, al que ya se adhirieron otros municipios gallegos, mantiene el plazo de adhesión abierto de forma indefinida, a través de la colaboración institucional para ampliar la oferta de vivienda protegida en Galicia. Por eso mismo, desde Ribeiro en Común de nuevo lo llevaremos al Pleno del próximo jueves.

Animan al Concello a sacar adelante soluciones para un programa de vivienda grave, «pues ya que en 2025 se aprobó una moción nuestra proponiendo la adquisición de parcelas para, entre otras cosas, la cesión a la Xunta para promoción de vivienda pública. El solar que proponemos para adquirir por el Ayuntamiento está en el barrio de San Lázaro, entre la villa de Ribadavia y la parroquia de Francelos».