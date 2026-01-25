El PSOE urge una visita al Jardín del Posío ante las críticas por el aumento de zonas hormigonadas

La críticas realizadas por el colectivo ecologista Amigas das Árbores, sobre el cambio de fisionomía del Jardín del Posío con motivo de unas obras de remodelación integral que han mermado, según esta asociación, la masa arbórea de la zona, quejas que también han transmitido vecinos del barrio, con envío de fotografías realizadas desde sus casas, ha generado preocupación en el grupo socialista en el Concello , que pide al gobierno local una visita para ver la marcha del proyecto. El partido Podemos Ourense también ha enviado un escrito a Medio Ambiente, con fotografías, para que fiscalice la evolución del proyecto.

El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, desautorizó ayer tanto a los vecinos y al colectivo ecologistas denunciante, al que califica de «extrema izquierda», así como a todos los medios escritos que informaron de esta queja, y en especial a FARO DE VIGO por reproducir, al igual que el resto de medios, el comunicado de una asociación legalmente inscrita y la de los vecinos. Jácome critica la «inepcia y malicia» de la autora de la información (la que aquí firma) a la que dedica otras expresiones irreproducibles por respeto al lector, por publicar imágenes de un proyecto, afirma, que aún no está acabado.

Por su parte y a la vista de las informaciones publicadas en todos los medios, el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Ourense, reiteran su apoyo a la rehabilitación integral del Jardín del Posío por tratarse de una intervención “imprescindible y necesaria”, avalada en su momento por todas las fuerzas políticas y por el propio vecindario, al tratarse de un de los espacios naturales y históricos más emblemáticos de la ciudad».

Sin embargo, tras más de un año de ejecución de las obras, y a la vista de su devenir «ante la creciente preocupación social y ambiental trasladada por colectivos vecinales y ecologistas, como Amigas das Árbores, que alertan de una posible desviación respecto del proyecto inicial consensuado, así como de un impacto negativo sobre la masa arbórea y el carácter verde del jardín», han solicitado una visita a las obras del Jardín del Posío con el gobierno y con los responsables técnicos , así como copia del proyecto.

Noticias relacionadas

Por su parte, desde Podemos Ourense han enviado un escrito a la Consellería de Medio Ambiente «para solicitar la intervención inmediata de los servicios de inspección ambiental, con el fin de comprobar la legalidad de las obras que se están ejecutando en el Jardín del Posío y verificar si dichas actuaciones se ajustan estrictamente al proyecto aprobado en el pleno. Las fotografías que se aportan en el presente escrito constituyen una prueba gráfica evidente de que las actuaciones en curso están produciendo una alteración profunda e irreversible de la estructura vegetal, del suelo y del diseño histórico de este parque».