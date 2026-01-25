El incendio de un camión obliga al corte del tráfico en el puente de Velle
El fuego, que comenzó en el motor y calcinó la cabeza tractora del vehículo, generó fuertes llamas y una densa columna de humo que obligó a cortar la circulación, causando retenciones
El incendio en la cabeza tractora de un camión cuando atravesaba, cargado con su mercancía, el puente de Velle, en Ourense, obligó a cortar esta vía de comunicación a primera hora de la tarde de ayer, en tanto se realizaban las labores de extinción del fuego, lo que complicó la circulación y generó retenciones de tráfico en ambas direcciones.
El fuego se produjo en el motor del camión en torno a las 13.40 horas de ayer, y obligó al conductor a obligó a parar la marcha cuando circulaba por la Nacional 544, punto kilométrico 0,350 y en dirección a la Nacional 525. No hubo daños personales, pues el conductor salió por su propio pie antes de que la cabina quedara calcinada.
Según fuentes de los servicios de extinción, fue el propio camionero el que intentó inicialmente apagar el fuego con un extintor, pero las llamas prendieron con rapidez y la cabina comenzó a arder y se levantó una densa nube de humo en la zona que dificultaba también la visibilidad. El fuego afectó además a parte del remolque que llevaba carga en ese momento.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, tres unidades de bomberos, así como Protección Civil y ambulancia del 061. Fue necesario suspender durante más de una hora la circulación en ese puente, lo que dejó atrapados en ambos extremos del puente a varios vehículos, y obligó a desviar el tráfico por otros itinerarios .
- Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
- El despido de una trabajadora con la que se casó dos meses después termina en sanción por fraude
- Suspendidas las clases y el transporte escolar en Ourense y prohibidos camiones en autovías y nacionales
- Alberto y Fina: «En 42 años pasaron por cafetería Alameda, desde Beiras a Bárbara Rey»
- Un hombre de 90 años admite que agredía sexualmente a la cuidadora de su mujer con alzhéimer mientras la víctima dormía
- Sancionan a un policía nacional que llamó «personajes» a los municipales que lo multaron por aparcar mal
- Fueron matrimonio, se separaron, volvieron a vivir juntos 17 años pero a ella le niegan la pensión de viudez
- El ascensor que unirá A Ponte y O Vinteún, para salvar 8 metros de altura desde el suelo