El incendio de un camión obliga al corte del tráfico en el puente de Velle

El incendio en la cabeza tractora de un camión cuando atravesaba, cargado con su mercancía, el puente de Velle, en Ourense, obligó a cortar esta vía de comunicación a primera hora de la tarde de ayer, en tanto se realizaban las labores de extinción del fuego, lo que complicó la circulación y generó retenciones de tráfico en ambas direcciones.

Vista de la humareda generada, cuando empezó a arder el camión. | F. Casanova

El fuego se produjo en el motor del camión en torno a las 13.40 horas de ayer, y obligó al conductor a obligó a parar la marcha cuando circulaba por la Nacional 544, punto kilométrico 0,350 y en dirección a la Nacional 525. No hubo daños personales, pues el conductor salió por su propio pie antes de que la cabina quedara calcinada.

Según fuentes de los servicios de extinción, fue el propio camionero el que intentó inicialmente apagar el fuego con un extintor, pero las llamas prendieron con rapidez y la cabina comenzó a arder y se levantó una densa nube de humo en la zona que dificultaba también la visibilidad. El fuego afectó además a parte del remolque que llevaba carga en ese momento.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, tres unidades de bomberos, así como Protección Civil y ambulancia del 061. Fue necesario suspender durante más de una hora la circulación en ese puente, lo que dejó atrapados en ambos extremos del puente a varios vehículos, y obligó a desviar el tráfico por otros itinerarios .