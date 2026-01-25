Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un hombre muere atropellado en la N-525 en Sandiás

El suceso, que tuvo lugar sobre las 19.35 horas en el punto kilométrico 203, movilizó a los servicios de emergencia tras la alerta de un particular

La Guardia Civil, en el lugar del atropello en Sandiás

La Guardia Civil, en el lugar del atropello en Sandiás / Cedida

R. O.

Una persona ha fallecido este domingo tras ser atropellada en la carretera N-525 del municipio de Sandiás (Ourense), según ha informado 112 Galicia.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 19.35 horas, a la altura del punto kilométrico 203, cuando el 112 Galicia recibía una llamada de un particular alertando de que un hombre había sido atropellado mientras circulaba por la citada vía de la localidad gallega.

El Centro de Atención Integrada de Urgencias informó inmediatamente al Servicio de Emergencias Sanitarias de Galicia-061, al Cuerpo de Bomberos de Xinzo, a la Guardia Civil de Tráfico y al personal de Protección Civil.

Una vez en el lugar, el personal médico sólo pudo confirmar el fallecimiento de la persona atropellada, tal y como ha trasladado 112 Galicia.

TEMAS

