El foro «Vivir más, vivir mejor» defiende la prevención como clave de la longevidad

Hábitos de vida saludables, para retrasar los efectos del envejecimiento, la socialización o las casas adaptadas para mantener el mayor tiempo posible la independencia y vivir en en el domicilio...

Estas son algunas de las claves que expusieron ayer los expertos que participaron en el foro celebrado en el Centro Cultural Marcos Valcárcel bajo el lema “Vivir más, vivir mejor. Longevidad y calidad de vida”, una jornada de reflexión y diálogo centrada en escuchar, atender y dar respuesta a las necesidades reales de las personas mayores, en un contexto en el que la longevidad supone uno de los grandes retos sociales del presente y del futuro.

El encuentro contó con la participación de la presidenta de la Gestora Local del PP de Ourense, Ana Méndez, junto con dos ponentes especializados y una charla–coloquio abierta a la participación del público.

Ana Méndez destacó la importancia de crear espacios de escucha activa para conocer de primera mano las necesidades, preocupaciones y propuestas de las personas mayores, subrayando que la política debe comenzar siempre por estar cerca de la gente. “Este foro es solo el primer paso de un camino que el Partido Popular quiere seguir recorriendo de la mano de las personas mayores”, señaló la presidenta de la Gestora Local.

En este sentido subrayó también la voluntad del partido de contar con toda la ciudadanía para construir un modelo de ciudad pensado para todos, en el que las personas mayores se sientan acompañadas y valoradas, y en el que también los más nuevos encuentren oportunidades y futuro.

“Queremos una ciudad en la que, desde el más mayor al más joven, , se sientan representados y puedan sentir Ourense como su hogar”, afirmó.

La primera de las ponencias corrió a cargo del doctor Manuel Seco, médico internista jubilado, quien abordó el concepto de envejecimiento activo, poniendo la tilde en la prevención, en los hábitos de vida saludables y en la importancia de mantener la autonomía personal y la salud, a lo largo de los años como elementos clave para una buena calidad de vida.

Noticias relacionadas

Posteriormente Fernando Jerez, arquitecto y profesor universitario en Australia, centró su ponencia en nuevos modelos de hogar para personas mayores, analizando alternativas adaptadas a las distintas etapas del envejecimiento, que favorezcan la independencia y la convivencia . La jornada se completó con una charla–coloquio bajo el título “Entendiendo las necesidades de la gente mayor”.