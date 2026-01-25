Federación Entre Hermanos, la mano solidaria que da abrigo, comida... y casa

Hace apenas un año nació en Ourense una iniciativa discreta pero poderosa, pues se cimentó sobre las bases de la empatía, el voluntariado y el compromiso social entre iguales, sin distinción de raza ni color. Se trata de la Federación Entre Hermanos, una entidad solidaria presidida por la colombiana Rina Dayana, cuyo objetivo es claro: ayudar a quien lo necesita, sin importar su país de origen.

«Por eso se llama Federación Entre Hermanos, porque es para todos: españoles, brasileños, venezolanos, colombianos, dominicanos; aquí no se excluye a nadie», explica Rina con convicción. La federación, con sede propia, funciona como un espacio de acogida para personas que llegan a la ciudad en situación vulnerable, «muchas de ellas migrantes que se enfrentan por primera vez a una nueva vida lejos de su tierra» .

Aunque la entidad está estrechamente vinculada a la Asociación Colombia Unida, Rina aclara que ambas cumplen funciones distintas. «Cuando hacemos algo puntual de Colombia, como el Día de la Independencia, representamos a nuestro país. Pero en sí somos una federación donde acogemos a todas las personas».

La labor solidaria va mucho más allá del reparto de ropa. Su ropero, significativamente llamado Vestir con amor, se complementa con la donación de alimentos, juguetes y acompañamiento en trámites básicos. «No solo donamos ropa; si nos llega alimento, también lo repartimos. Y siempre intentamos acompañar a la gente, aunque no seamos abogados ni expertos», señala.

Rina, nacida en Barranquilla, llegó a Ourense con solo 11 años, una experiencia que le permite comprender de primera mano las dificultades de quienes aterrizan sin red de apoyo. «El que llega es porque necesita, y nosotros intentamos ayudar en lo que podamos», resume.

Algunos casos dejan huella. Como el de una pareja colombiana con una bebé de cuatro meses que se quedó en la calle tras perder su vivienda. «No tenía ninguna necesidad de hacerlo, pero hay una bebé de cuatro meses por medio», cuenta Rina, que no dudó en acogerlos temporalmente en su propia casa. «Es algo que ya lo tomamos muy personal».

La Federación trabaja en coordinación con entidades como Cruz Roja, Cáritas, Juan Soñador y Red Madre, derivando los casos cuando es necesario. «Siempre que nosotros no podemos hacer algo, lo derivamos», explica.

En cuanto a la acogida en la ciudad, reconoce que el proceso de adaptación no siempre es fácil. «Estamos en otra cultura y nos tenemos que adaptar. El trato es diferente, no peor, pero sí distinto», reflexiona. Aun así, destaca el apoyo institucional: «El respaldo del alcalde ha sido una maravilla. Siempre que necesitamos un permiso o ayuda», responde.

La Federación Entre Hermanos se ha convertido, en poco tiempo, en una auténtica tabla de salvación para quienes llegan sin saber a dónde acudir. Un ejemplo de solidaridad cotidiana que demuestra que, cuando hay voluntad, la integración empieza por tender la mano.

«Vamos a desfilar en el Entroido con los trajes de carnaval de cada zona de Colombia»

La comunidad colombiana en Ourense, que ronda las 3.000 personas, está repartida por toda la ciudad, pero mantiene vivas sus tradiciones. «No estamos afincados en un barrio concreto si no en toda la ciudad, y es cierto que mantenemos vivas nuestra tradiciones a pesar de la distancia, de modo que celebramos la fiesta de la Independencias; la Navidad con citas como la llamada fiesta de las velitas que organizamos este año con los amigos de Venezuela en el Campo de la Feria» indican. Pero como comunidad colombiana esta misma semana mantenían ya reuniones para participar con un comparsa en el desfile del Entroido de Ourense porque «el carnaval de Barranquilla es el más importante del mundo tras el de Brasil, y llevaremos en el desfile los trajes del carnaval típicos de cada zona de Colombia» adelanta Rina Dayana.