Xinzo pasó del blanco de la nieve al de la harina, en su Domingo Fareleiro

Ni la lluvia, ni el intenso frío, consiguieron detener el calendario de Entroido de Xinzo de A Limia, que cambió tres días previos de paisajes en blanco por la nieve, por el blanco de la harina, que invadió calles y plazas en esa batalla campal que es el Domingo Fareleiro, una de las principales citas del calendario de Entroido de la capitalidad limiana, que es uno de los más largos del mundo.

De hecho este Domingo Fareleiro, fue el primer día de ese calendario festivo, que empezaba un día antes, el sábado por el petardazo, que se suspendió al final por la borrasca Ingrid, pero que no evitó que la gente saliera ya por la noche a celebrarlo a la calle, y que continuará hasta el 22 de febrero inclusive, es decir casi un mes, con el Domingo de Piñata.

Según investigadores que han escudriñado en el origen de este Domingo Fareleiro, que encendió la mecha de un Entroido que ha agotado ya las plazas hoteleras en la comarca, este rito de lanzar harina se pierden en la historia, y tenía que ver con el uso de un tipo de harina, los «farelos», que se utilizaban en panaderías, y que los mozos echaban a la mozas del pueblo como un juego festivo.

Esta cita inicial del Entroido de Xinzo arrancó a partir de las de las 17.00 horas, en el entorno de la plaza de Carlos Casares, primero con el reparto de cientos de quilos de harina en pequeñas bolsas entre los asistentes a la cita, y el posterior lanzamiento, luego a la carrera, por plaza mayor y calles del casco viejo.

Primera gran cita del Entroido de A Limia / Roi Cruz

Un rito en el que los que los participantes suelen ir bien pertechados por grandes túnicas, trajes de plástico, o gafas, muchas de buceo, para protegerse de la harina, incruenta pero molesta. Un rito en el que las risas estuvieron garantizadas.

De momento queda mucha fiesta todavía y citas preparatorias. Tras las «fareladas», el sábado 31 de enero se hará el tradicional «colgamento do meco», en la playa mayor.

El 1 de febrero será el Domingo Oleiro, donde lo que se lanzará serán vasijas de barro entre jugadores y jugadoras colocados en círculos. A quien le caiga y rompa la «ola» le tocará pagar la ronda en el bar.

El día grande será el 8 de febrero, con el Domingo Corredoiro, en el que saldrán por primera vez las señoras de esta fiesta ancestral, las pantallas. Los días 13, 14 y 15 y 16 de febrero, serán todos días y noches de fiesta de Entroido con las más diversas citas musicales y charangas y el 17 gran Martes de Entroido. El día 18 de febrero quema de la sardina, un participativo rito de despedida delEntroido, en una comarca que se niega a irse a casa y con la sardina quemada y muerta aún se despedirán los días 21 y 22 de febrero con el Sábado y Domingo de Piñata.