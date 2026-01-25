Catorce pueblos de Ourense instalaron desfibriladores gracias a la ayuda de la Xunta

Las conselleria de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, María Jesús Lorenzana, anunció este sábado que desde hasta el próximo 9 de marzo ya se pueden solicitar las ayudas de la Xunta para las estaciones de servicio del rural, que este año también cubren, como novedad, la adquisición e instalación de desfibriladores. Una dotación «que puede salvar vidas.

Acompañada de la directora general de Estrategia Industrial y Suelo Empresarial, Margarita Ardao, Lorenzana visitó la estación de servicio Ponte Ulla, en Vedra (A Coruña), uno de estos establecimientos beneficiarios en 2025 de esta orden de apoyos destinada a la mejora del equipamiento tecnológico y digital de las gasolineras situadas en el mundo rural gallego y, también, para sistemas de seguridad.

Las estaciones de servicio deben estar situadas en concellos de hasta 20.000 habitantes, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Instituto Gallego de Estadística, o bien, como novedad, en aquellas parroquias que tienen la consideración de zonas poco pobladas o áreas rurales, en el caso de estar emplazadas en municipios de mayor población.

El pasado año, se beneficiaron de estas ayudas un total de 45 estaciones de servicio: 17 en la provincia de A Coruña, 8 en Lugo, 14 en la de Ourense y 6 en Pontevedra. Por otra parte, con respecto a las gasolineras en las que ya se puede retirar efectivo, cabe destacar que, por ahora, son 104: 66 en la provincia de A Coruña, 21 en Pontevedra, 9 en la de Ourense y 8 en Lugo. Se busca dar un servicio esencial en zonas que están especialmente despobladas para que los vecinos puedan tener el mayor número de servicios esenciales en un radio no muy grande de acción.