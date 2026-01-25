La borrasca amaina pero complicó accesos a Chandrexa, Bande, Montederramo o Viana

Día de menor intensidad, pero no por ello ausencia de problemas, en la segunda jornada de Ourense marcada por la borrasca Ingrid. Las nevadas se volvieron a hacer presentes en múltiples puntos la provincia, especialmente en el Macizo Central y las comarcas de Valdeorras y Viana. Fue precisamente en estas zonas donde se registraron las temperaturas más bajas de toda Galicia: la estación de Xares (A Veiga) llegó a un mínimo de -6,6 ºC durante la noche de 23 a 24 de enero, mientras que Manzaneda marcó el segundo termómetro más frío con un -6,4 a las cuatro de la madrugada.

Aunque las postales nevadas se repitieron en todas las localidades en las que se iniciara el día anterior, la borrasca dejó menos estragos tanto en lo meteorológico como en lo material. Los avisos por nevadas solo llegaron al nivel amarillo por toda la provincia, lo que llevó a la Subdelegación del Gobierno a desactivar el Plan Invernal de Estradas, mientras que el 112 registró, a hora de su último informe, 65 avisos durante el día, 18 menos de los recibidos en las 24 horas previas. Sin embargo, los efectos de Ingrid se volvieron a notar con gran impacto en los entornos más rurales, donde el principal problema fue la acumulación de centímetros de nieve en casas y aldeas que hizo que múltiples vecinos se despertaran incomunicados.

Aldeas incomunicadas y 85 kilómetros despejados

Uno de los concellos más afectados por este problema fue el de Chandrexa de Queixa, donde a las 7 de la mañana, la totalidad de las salidas y entradas al municipio se encontraban bloqueadas por los hasta 50 centímetros de nieve que se registraron en los lugares más altos del territorio, según cuenta su alcalde, Francisco Rodríguez. Los vecinos y el equipo municipal, ya acostumbrados a este tipo de fenómenos, trabajaron desde primera hora con los recursos quitanieves, y en menos de una hora consiguieron rehabilitar el acceso principal. Con el trabajo realizado durante todo el día, acabaron reestableciendo la totalidad de los caminos alrededor de las 17.30 horas, tras despejar sobre 85 kilómetros de vías nevadas y asegurarse en todo momento de poder evacuar a cualquier vecino en apuros. En concellos como Bande, Montederramo o Viana do Bolo, varias parroquias amanecieron con problemas para salir de sus casas o desplazarse por la acumulación de nieve.

En cuanto a las carreteras, la DGT no tuvo que aplicar tantas restricciones como en el día anterior, y la provincia amaneció con los niveles rojos implantados en la A-52 y la N-525 reducidos a nivel amarillo junto a otras dos incidencias más. Al mediodía ya era sólo la N-540, a su paso por la Limia, la que registraba limitaciones especiales de velocidad, y en el informe de las 18.50 horas, todas las vías quedaban en nivel verde. La única excepción se registraba en Carballeda de Valdeorras, donde la OU-122 a la altura de Pena Trevinca fue la única carretera cortada en Galicia según la DGT. Eso sí, el corte no supuso grandes problemas a las parroquias afectadas, que se pudieron desplazar por vías alternativas.

No sólo hubo incidencias en el sistema de carreteras, también en el ferroviario. En el cambiador de ancho de Taboadela, la presencia de hielo ocasionó retrasos de alrededor de una hora a los trenes de alta velocidad que debían circular por la vía.

Gran día en Manzaneda, con hasta 16 pistas abiertas

Gran día en Manzaneda, con 16 pistas abiertas al público. No todo lo que dejó la borrasca Ingrid fue negativo, pues las diversiones que llegan junto a la nieve gozaron de un día espléndido. El mejor ejemplo fue la estación de esquí de Manzaneda: las instalaciones que suelen tener que tirar de cañones artificiales para poder mantener la apertura pudo poner a disposición 16 de las 20 pistas con las que cuenta, el registro más alto de lo que va de temporada. La jornada pareció hacer justicia a la mala fortuna que rodeaba esta semana a la estación gallega, ya que tuvo que cerrar el acceso a sus instalaciones los dos días anteriores por las fuertes rachas de viento, que esparció la nieve fuera de las pistas de esquí. A la espera de que el viento amainara, los maquinistas trabajaron largo y tendido para reconducir la nieve y poder ofrecer las vías en condiciones seguras. Par asu suerte y la de los amantes del deportes, todos los buenos augurios se cumplieron. El día no solo destacó en cantidad, sino también en calidad: se registraron espesores de hasta 45 centímetros de nieve que permitían abrir hasta las pistas de más dificultad con las suficientes acumulaciones para esquiarlas en su máximo esplendor. Las mínimas de 10 centímetros de espesor acumulados también se agradecieron, y facilitaron, como un usuario destacaba humorísticamente en redes, poder ir esquiando hasta la propia puerta del bar.

Los felos salen pese a la nieve en San Mamede

La nieve no fue obstáculo para los 'felos' de Maceda, que salieron a la sierra de San Mamede. La estampa del día se produjo por la mañana en la sierra de San Mamede. Allí, el blanco impoluto de la nieve se contrastó con el colo-rido de los felos de Maceda, que salían a los pueblos de la zona en su segundo sábado de Entroido. Dos grupos de sobre 30 de estos personajes ataviados conmásca-ras fueron de aldea en aldea anunciando supaso con sus tradi-cionales «chocas» y «esgutios», los cencerros y aullidos con los que anuncian su llegada y que au-guran persecuciones, en un paraje más que paradisíaco.

Jose Juan, uno de los fieles de la tradición, afirma que no es la pri-mera vez que se produce esta es-cena. De hecho, recuerda una ocasión en las que las nevadas impidieron las salidas en el Triángulo Mágico del Entroido, pero los felos sí pudieron ir a la sierra pese a las condiciones, ya que sus vestimentas, a pesar de ser similares a las de pantallas o peliqueiros, son más resistentes y cubiertas, pensadas para el terreno montañoso y charchos de barro que atraviesan. Aún así, Jose reconoce que volver a repetir la escena fue «especial».