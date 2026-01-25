Ana Belén Martínez: «Es un orgullo ser elegida la mejor productora de patata de España»

«·Es un orgullo recibir este premio después de 21 años trabajando exclusivamente en el campo, y más ahora, en un momento de lucha para que reconozcan los derechos de los agricultores», explica Ana Belén Martínez, que acaba de volver a sus tierra en A Limia, con un premio bajo el brazo, tras ser elegida la Mejor productora de Patata de España, en estos galardones que se acaban de entregar esta semana en Medina del Campo.

Ana Belén, tiene 50 años y cultiva sus patatas en el pueblo de Pena , en el concello ouresano de Xinzo de Limia, en una finca de 15 hectáreas. Explica que «el premio lo ganamos en la categoría de Mujer Productora, hay muchas otras modalidades, participaban muchas candidatos y candidatas de toda España, y con un jurado amplísimo, por eso creo que más que el tipo de producción de patatas que hago, ni la superficie que cultivo, que no es grande tratándose de A Limia, fue que durante toda mi vida solo trabajé en la agricultura, ahora ya como autónoma conciliando el campo con la vida familiar, explica. Ana Belén dice que trabajó «solo» ·en el campo, un gesto de modestia pues está casada y es madres de dos hijos .

La delegación limiana que la acompañó a recoger el premio estuvo encabezada por el alcalde de Xinzo, Amador Díaz, el concejal Carlos Gómez y la Banda de Gaitas.

El alcalde se mostraba especialmente satisfecho de que esa condición de «comarca pataqueira por excelencia»· afirma, que es A Limia, se vea refrendada por segundo año consecutivo con este premio, pues la pasada edición fue otra mujer de Xinzo la que consiguió este prestigioso reconocimiento de ámbito nacional.

El reconocimiento a Ana Belén tuvo un marcado carácter local, ya que el premio fue entregado por otro vecino de Xinzo y destacado empresario del sector, Francisco Paz. Por su parte, el alcalde de Xinzo, Amador Díaz, participó activamente en la ceremonia haciendo entrega del premio correspondiente al país invitado n esta edición, Portugal.

«No miran por nosotros»

Ana Belén reconoce que ha habido grandes cambios, y las maquinarias cambiaron en estos 20 años que lleva en el sector agrícola, aliviando las labores de recogida, pero aún así aprovecha para hacer una llamada ante la situación de los trabajadores del campo. «Aunque sea más fácil en apariencia conciliar, no es oro todo lo que reluce; hay épocas difíciles , en las que puedes pasar hasta 17 horas evitando que las lluvias, reduzcan la producción, o perderlo todo, pero lo peor es que estamos solos. Nos complican la vida y cada vez nos lo ponen más difícil» lamenta.

Explica que «a la entrada de productos de fuera sin requisitos fitosanitarios, a los bajos precios o el cambio del clima, se suman los papeleos, cada día más complejos, y que, si tenemos un fallo nos suponen pérdidas. No miran por nosotros desde las instituciones. Tienen que mirar hacia este sector, o no van encontrar relevo para seguir produciendo»·, afirma.