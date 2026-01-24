Un reconocimiento oficial a la labor cultural de Coral de Ruada

“La práctica tradicional del baile y de la música tiene una honda huella en el pasado y en el presente de Galicia. La dimensión histórica de esta manifestación inmaterial cultural está muy presente en la literatura etnográfica”; así lo manifestó el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, en su visita, la sede de la Agrupación histórica musical gallega Coral de Ruada en la que fue testigo en primera persona de los proyectos que está desarrollando esta entidad a favor del baile y la música tradicional.

En la reunión, el delegado territorial valoró positivamente la reciente declaración como Ben de Interés Cultural de la música y el baile tradicionales “que reconoce el sentir de toda Galicia con un rico patrimonio inmaterial, heredado y enriquecido generación tras generación, que llegó hasta nuestros días, principalmente por transmisión oral”.

El delegado de la Xunta quiso agradecer a la Coral de Ruada su papel esencial, indispensable y generoso en haber mantenido vivo y prestigiado este importante, rico y diverso patrimonio la el largo de este años, al tiempo que también por sus valiosas aportaciones de cara a enriquecer el expediente, que se inició en noviembre de 2024 con su incoación.

Noticias relacionadas

Manuel Pardo que firmó e, enfatizó además que “detrás de este BIC está también vuestro inquebrantable compromiso con este legado”, les reconoció.