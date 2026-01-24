El PP ve una «gestión caótica» del área Social del Concello

El Grupo Municipal del PP en el Concello de Ourense, insta al alcalde a que emplee los fondos que ha ahorrado en la gestión del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF), tras aportar la Xunta el 50% del ese gasto, «en mejorar los servicios sociales municipales y a abonar con normalidad las ayudas a entidades sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos sociales en la ciudad» indica la portavoz popular Ana Méndez.

Lamenta que pese a que ahorra de Ayuda en el Hogar, gracias a la Xunta, Jácome n refuerza los servicios sociales que ofrece el Concello . Pone como ejemplo el PP que el Concello es «incapaz» de pagar para pagar con normalidad, durante todo el mandato, las ayudas a entidades sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos sociales en la ciudad.

“Hay una gestión caótica y una falta de prioridad absoluta por los servicios sociales por parte del Gobierno Local. Las entidades necesitan cobrar en tiempo y forma anualmente para poder hacer su trabajo, un trabajo que es imprescindible y que ayuda a muchos ourensanos y ourensanas”, asegura la portavoz.

Pone en valor el nuevo acuerdo de la Xunta de Galicia anunciado esta semana para incrementar de manera progresiva su aportación al Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) hasta alcanzar los 18 euros por hora a lo largo de esta legislatura, una medida que supone un incremento del 50% y que representa “un apoyo histórico a los ayuntamientos y a las personas dependientes”.

También desde el grupo municipal del PP denuncian además el incumplimiento reiterado de la Ley de Dependencia por parte del Gobierno central. “La ley establece que la financiación debe asumirse al 50% entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado, pero esto no se está cumpliendo”, explica Ana Méndez.