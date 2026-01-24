Ourense sufre los efectos de la borrasca Ingrid en carreteras, trenes y servicios

La provincia de Ourense vivió este viernes una de las jornadas más complicadas del invierno a causa del paso de la borrasca Ingrid, un episodio meteorológico adverso que dejó nevadas generalizadas, fuertes rachas de viento, temperaturas bajo cero y graves afecciones a la movilidad, especialmente en las zonas de montaña y en los principales ejes de comunicación con la meseta.

Las consecuencias del temporal se dejaron sentir desde primera hora, con el cierre de la Estación de Montaña de Manzaneda, que decidió no abrir al público debido al fuerte viento registrado durante la madrugada. Las rachas desplazaron la nieve fuera de pista, impidiendo garantizar la seguridad de los usuarios. Los operarios trabajan en la puesta a punto de las instalaciones para reabrir en cuanto las condiciones lo permitan.

La evolución del temporal llevó a la activación de la fase de preemergencia del Plan Invernal de Carreteras y a la constitución del Centro de Coordinación Operativa Integrada—CECOPI— presidido por el subdelegado del Gobierno, Eladio Santos, y con la participación de Xunta, Diputación, Guardia Civil de Tráfico, Policía Nacional, DGT y Demarcación de Carreteras del Estado. El objetivo: coordinar la respuesta ante un episodio que ya estaba complicando seriamente la circulación.

Los servicios de emergencia, trabajando en la nieve. | Brais Lorenzo

Bloqueo de carreteras

La situación más grave se concentró en la A-52 y la N-525 a su paso por A Gudiña, A Mezquita, Riós y Vilardevós, donde Tráfico activó el nivel rojo por nieve durante la mañana. En el tramo entre los kilómetros 112 y 155 de la A-52 se establecieron restricciones severas, con recomendación expresa de evitar desplazamientos no esenciales. Más al interior, la autovía mantuvo nivel amarillo entre Verín y Allariz, al igual que la N-525.

Además, se procedió al embolsamiento de camiones en la A-52, a la altura del área de servicio de Ribadavia, mientras que en la red secundaria el acceso a Cabeza de Manzaneda—OU-0704— permaneció en nivel rojo. Otras vías autonómicas, como la OU-536 y la OU-533, registraron también problemas por nieve y hielo.

Caravanas de vehículos en el sur de la provincia. | | CEDIDA

Por todo ello, desde la pasada madrugada y, previsiblemente, hasta el domingo, permanece activada la Fase de Alerta del Plan Invernal en la red estatal, con un despliegue de 22 quitanieves, más de 4.400 toneladas de sal y 110.000 litros de salmuera.

Además, en la misma madrugada—del jueves al viernes— se prohibió la de circulación de camiones en la A-52, la N-525, la N-120, la N-541 y las autovías AG-53 y AP-53 en los tramos ourensanos, lo que conllevó el embolsamiento de los vehículos pesados en el Km-160 de la A-52 y encendió, a mayores, la preocupación entre la ciudadanía por el abastecimiento de supermercados, pese a no haberse registrado incidencias al respecto. La prohibición sigue vigente en algunas vías para el día de hoy, pero se desactiva en la A-52, entre el km 224 (Ourense) y el km 294 (Ponteareas) y también en la AG-53 entre Dozón y Ourense. Todo ello aún pendientes de la actividad de la borrasca que pueda afectar de nuevo a la circulación.

Incidencias y trenes detenidos

El temporal afectó también al tráfico ferroviario. Un tren de Alta Velocidad quedó detenido en el cambiador de Taboadela al quedarse sin electricidad por la congelación de las vías, lo que obligó a interrumpir la circulación durante al menos media hora. A mayores, la línea convencional entre Monforte y León, el Alvia Galicia-Barcelona acumuló retrasos de 90 minutos.

Según el último balance del 112 Galicia, la borrasca Ingrid dejó un total de 427 incidencias en el conjunto de la comunidad, en una jornada marcada por avisos naranjas por nieve en el interior y por fenómenos costeros en todo el litoral. La mayoría de los avisos estuvieron relacionados con la presencia de árboles y ramas en las carreteras (161), seguidos de actuaciones de prevención de riesgos (63), restos de accidentes u objetos en la vía (47) y daños en cables y postes eléctricos (47). Además, se contabilizaron 61 incidencias por nieve o placas de hielo y 16 derrumbamientos.

Una intervención de limpieza de vía en Ribadavia. | GES

La precaución y la preparación en Ourense hizo que la provincia fuese la segunda menos afectada, registrando 63 incidencias, muy por debajo de Pontevedra, que fue la más afectada, con 165 incidencias, seguida de A Coruña (161) y tan solo por delante de Lugo (37). En el ámbito provincial, Ribadavia, con nueve avisos, y Laza, con seis, fueron los concellos ourensanos más castigados, en su mayoría por problemas en la red viaria por caída de árboles o cableado.

Clases y profesores

El jueves, ante la previsión de que la cota de nieve descendiese hasta los 400 metros, la Comisión Escolar de Alertas acordó la suspensión de las clases y del transporte escolar en toda la provincia durante el viernes. También se cerraron las escuelas infantiles y el campus.

Sin embargo, el claustro del IES García-Barbón de Verín denunció públicamente la obligación de asistencia del profesorado, pese a la ausencia del alumnado. Los docentes critican que un protocolo de seguridad «no puede ser ambigüo» ni depender «de la pericia» o «la suerte» de cada conductor, cuestionan si las carreteras solo estaban «mal» para «los autobuses escolares» , pero no para personal docente y no docente que tuvo que desplazarse bajo la borrasca.

Por todo ello, desde el centro exigen «una revisión inmediata del protocolo de alertas meteorológicas» y la creación de «un permiso específico» para estas circunstancias, para que la suspensión de la asistencia sea extensiva a todo el personal de los centros educativos.

La alerta paraliza el Entroido

Ingrid deja también sentir su paso en el Triángulo Máxico. En Xinzo de Limia, donde hoy daban pistoletazo de salida al Entroido con el Petardazo, el Concello se ha visto obligado a suspender la festividad «por seguridad».

El motivo, según trasladan desde el consistorio, se debe a que Axega no puede desplazar, por las condiciones meteorológicas, el camión de puesto de mando avanzado, un dispositivo de coordinación técnica imprescindible para cumplir el protocolo del evento con total garantía.

Así pues, el reloj de la Praza Carlos Casares permanecerá apagado en señal de suspensión del evento principal. Sí habrá, a lo largo del día, animación musical.

Un accidente múltiple en Melón

La complicada situación en la red viaria ourensana tuvo uno de sus episodios más relevantes en la A-52 a su paso por el concello de Melón, donde un accidente múltiple dejó heridos leves. El siniestro se produjo en el punto kilométrico 266, en sentido Ourense, y se vieron implicados ocho vehículos, según confirmó el 112 Galicia, que también trasladó que cinco personas resultaron heridas leves.

El aviso se recibió a las 17.10 horas y hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, que se encargaron de regular la circulación y de realizar las maniobras necesarias para garantizar la seguridad en la vía y permitir la retirada de los vehículos accidentados, en una jornada marcada por la nieve, el hielo y las malas condiciones de visibilidad.

Así, a lo largo del día se registraron otros accidentes vinculados a las adversas condiciones meteorológicas. Entre ellos, a las 17.24 horas, los servicios de emergencia recibieron un nuevo aviso por la salida de vía de un vehículo en Cualedro, con una persona herida leve. Fuera de la A-52, en concreto en la Ou-301, a última hora de la tarde en Bande fue necesaria la participación del GES para liberar una ambulancia que se había quedado atrapada en la nieva cuando se disponía a acudir a un amago de infarto.

Con avisos meteorológicos todavía activos, las autoridades insisten en reducir al máximo los desplazamientos, extremar la precaución y seguir la evolución de un temporal que ha dejado a Ourense y al conjunto de Galicia ante el episodio invernal más severo de la temporada.