Ourense, en la cima arqueológica: Entre un amuleto romano y un palacio de élite

Un amuleto romano único y un complejo residencial ligado a las élites tardorromanas colocan la provincia de Ourense en el balance anual de los principales hallazgos arqueológicos de Galicia. Así lo recoge una clasificación elaborada por el Parque de Interpretación da Cultura Castrexa de San Cibrao de Lás, que desde 2017 publica a comienzos de enero un balance ya convertido en un clásico dentro del ámbito arqueológico gallego.

Se trata de una valoración no oficial, realizada por el propio personal del parque, que tiene en cuenta no solo la relevancia histórica de los descubrimientos, sino también el trabajo científico y divulgativo que hay detrás, así como la implicación de colectivos, asociaciones y equipos de investigación. «Es nuestra valoración, pero sobre todo una valoración de la arqueología gallega en su conjunto», explican desde el parque.

La Cibda de Armeá, localización donde se descubrió el amuleto / Brais Lorenzo

En la lista de este año figuran dos hallazgos ourensanos de gran relevancia en dos comarcas diferenciadas, en Allariz y en Valdeorras. El de Allariz es pequeño y llamativo y se encontró en un yacimiento ya clásico de la lista que elaboran desde San Cibrán de Lás, en la Cibdá de Armea. Allí, investigadores de la Universidade de Vigo documentaron el primer trilobite confirmado de época romana hallado hasta la fecha. El fósil, de más de 450 millones de años, apareció en una estancia utilizada como vertedero de las viviendas romanas, entre miles de objetos recuperados, sobre todo cerámicos, en el contexto arqueológico de los siglos I-III d.C. y presenta, según los integrantes del Grupo de Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio de la Universidad de Vigo, quienes lo encontraron, evidencias de haber sido utilizado como amuleto o elemento protector.

La investigación apunta a que procedería del área del Sistema Central o del sistema ibérico, a unos 500 kilómetros del yacimiento ourensano. Al examinar el fósil descubrieron, además, que originalmente fue encajado «en algún tipo de soporte como un brazalete de cuero o un colgante a modo de amuleto protector», por lo que creen que «pudo ser parte de un santuario familiar, funcionando como ofrenda votiva u objeto protector para el hogar y la familia o bien para ser llevado».

Vilamartín de Valdeorras

El segundo descubrimiento destacado en la provincia corresponde al yacimiento de O Castelo, en Valencia do Sil, en Vilamartín de Valdeorras, donde las excavaciones han sacado a la luz un amplio complejo residencial tardorromano, vinculado a élites locales que controlaban la producción y explotación de metales. El conjunto, de al menos 200 metros cuadrados, aporta nuevas claves sobre la organización económica y social de Valdeorras entre los siglos IV y V.

El palacio tardorromano hallaldo en Valdeorras / Cedida

Las intervenciones, dirigidas desde 2019 por la asociación científica Sputnik Labrego con apoyo del Concello de Vilamartín, han permitido identificar hasta ahora cinco estancias, a las que podrían sumarse más en futuras campañas. El director de las excavaciones, Carlos Tejerizo, celebraba ya en el mes de mayo que se trata de uno de los yacimientos más importantes de la comarca, llamado a aportar información clave sobre las formas de vida de hace más de 1.500 años.

Así, aunque solo dos hallazgos ourensanos figuran en el listado de este año, ambos destacan por su excepcionalidad, consolidando la provincia como un territorio clave para comprender la Galicia romana y tardorromana.

Piscinas o cañones, otros tesoros gallegos

El resto del «top 10» refleja la extraordinaria diversidad cronológica y territorial de la arqueología gallega, con hallazgos como fosas de cremación de la Edad del Hierro en el castro de Viladonga, una ventana prerrománica única en la iglesia de Esperante, una gran piscina romana en el balneario de Lugo o un nuevo hogar neandertal en la cueva de Eirós, todos ellos en Lugo.

Además, por Pontevedra entra en el podio el hallazgo de más de un centenar de monedas romanas en Ons y por A Coruña celebran un importante conjunto de petroglifos en Vimianzo, la localización de restos de guerrilleros antifranquistas en Teo y el descubrimiento de un cañón de bronce en la costa de Fisterra.

La elección parte de una preselección inicial de unos 30 hallazgos, de los que finalmente se escogen diez, siempre sin jerarquizar, solo con el objetivo de poner en valor. Un ejercicio anual que busca visibilizar tanto los descubrimientos como el trabajo constante de investigación y conservación del patrimonio en Galicia.