Moción del PSOE en la Diputación contra supuesto uso partidista del Inorde

El grupo del PSOE en la Diputación anuncia la presentación de una moción en el próximo peno de esa cámara para denunciar el supuesto «uso partidista» que hace el Inorde, que según el secretario provincial socialista Avaro Vila ha hecho un estudio inacabado de los efectos de la parada del AVE en A Gudiña.

«No queremos que haga más estudios como este: queremos que deje de ser un arma de propaganda en manos del PP». El dirigente socialista añadió que si ese organismo va a seguir haciendo informes, «que los haga bien hechos, con equipos especializados, con datos objetivos y sobre todas las todas políticas que afectan a Ourense, no solo las que dependen de Madrid» y recuerda que los socialista votaron a favor de la moción contra la supresión de esa parada y se movilizaron.