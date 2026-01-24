Los ganaderos liberan la N-120 tras una semana de protestas a orilla del Miño

Los tractoristas que mantenían cortada la N-120 a orillas del Miño, ante el centro comercial Ponte Vella desde el pasado 17 de enero, levantaron este viernes el bloqueo tras una semana de protestas continuadas en la vía. y coincidiendo con la alerta de temporal .

Los ganaderos y agricultores que protagonizan la movilización abandonaron la ciudad sobre las 12.00 horas, después de recorrer las calles de Ourense y de acordar, por unanimidad, que mantendrán las protestas hasta conseguir una reunión con algún representante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Entre sus reclamaciones figura que la Xunta avance en la situación respecto a la vacuna contra la Dermatosis Nodular Contagiosa, así como seguir luchando contra los recortes de la Política Agrícola Común.

Noticias relacionadas

El levantamiento supone un nuevo paso tras a casi un mes de movilizaciones ininterrumpidas contra el tratado comercial entre la Unión Europea y Mercosur, que comenzaron en diciembre en el Polígono de San Cibrao y ante la Subdelegación del Gobierno en la ciudad. Precisamente, la decisión de retirar los vehículos llega después de que el Parlamento Europeo acordase paralizar el acuerdo con Mercosur y elevarlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un paso que el sector interpreta como un avance, aunque insuficiente para dar por zanjadas sus demandas. Así pues, los organizadores advierten que las movilizaciones continuarán, aunque no adelantan próximos pasos.