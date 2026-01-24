Los Entroidos de Manzaneda, Viana y Vilariño «bailaron» en la feria Fitur

Los personajes de los Entroidos de los municipios de Manzaneda, Viana do Bolo y Vilariño de Conso saltaron el imaginario telón de grelos que nos separa del resto de la Meseta, para « bailar» por primera en Fitur, la Feria Internacional de Turismo celebrada en Madrid, donde fueron presentados ayer, tras lograr este año su distinción conjunta como Fiestas de Interés Turístico Nacional.

Luis Menor, promoviendo el Entroido en Fitur. | FdV

Así que hasta ese bullicio de países comunidades y propuestas que es Fitur , estuvieron en representación de Manzaneda s la figura mázcara, mientras que por Vilariño de Conso y Viana do Bolo estaban sus coloristas boteiros.

Esta presentación corrió a cargo del presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, quien estuvo acompañado por el director de la Agencia de Turismo de Galicia, Xosé Merelles y de los alcaldes de los tres municipios participantes, Pedro Yáñez (Manzaneda), Germán García (Viana do Bolo) y Melisa Macía (Vilariño de Conso).

Siempre fueron arte e historia, pero ahora esta declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, reconoce «el carácter ancestral, la singularidad y los valores culturales y patrimoniales únicos de estas celebraciones. La denominación conjunta de Entroidos do Oriente Ourensán, con la que viajaron a Fitur, obedece no sólo a su proximidad geográfica, sino también a su conexión humana ya que, los vecinos de cada uno de estos municipios participan activamente en las celebraciones de los otros ayuntamientos», indicó la Diputación.

Luis Menor reconoció en Fitur que el Entroido es sinónimo de «tradición, cultura, arraigo, identidad, pero también de unión y de cooperación, como lo demuestran estos tres lugares mágicos, en los que toda su población se implica para que sean un éxito». Estos tres Entroidos son «ejemplo vivo de memoria e identidad, transmitida de generación en generación y ahora compartida también con quienes se acercan a disfrutar de los Entroidos, con los que abrimos el calendario de celebraciones en Galicia, contribuyendo así a la tan necesaria desestacionalización turística», destacó.

En los últimos años, tanto los municipios y asociaciones de los Entroidos del Macizo central, han venido coordinando sus esfuerzos para hacer un programa complementario de modo que, el Día grande en Vilariño de Conso es el sábado coincidiendo con la Fiesta del Cabrito, además del tradicional desfile de máscaras.

Entroidos de premio

Siete de los once entroidos gallegos con declaración de Fiesta de Interés Turístico son de Ourense. Cabe destacar que de los once entroidos gallegos que cuentan con declaración de Fiesta de Interés Turístico, siete de ellos están en la provincia de Ourense.

Durante la presentación en Fitur, se estrenó un vídeo realizado desde la Diputación de Ourense, a través del Inorde, con la colaboración de las asociaciones de boteiros y mázcaras.