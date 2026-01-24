David Martínez, candidato a presidir la CEO: «Queremos poner a Ourense en el mapa»

«Queremos poner a Ourense en el mapa y que esta provincia atraiga desde el exterior a nuevos empresarios; que sea un atractivo para la generación de industria, economía y empleo», afirma David Martínez, quien tras el cierre, en la tarde de ayer, del plazo para la presentación de candidaturas para optar a las próximas elecciones a la presidencia de la CEO, se ha confirmado que encabeza la única lista presentada para presidir la referida Confederación de Empresarios de Ourense. David Martínez hacía esta declaraciones ayer acompañado por los miembros de su candidatura, a la que ya pertenecía y a la que además de recuperar a miembros del actual equipo de gobierno, ha incorporado representantes de sectores no incluidos «·para aumentar aún más la colaboración con todos». Entre ellos Coren entra Coren con un vocal, el sector de reparación de automóviles, Aceites Abril o el propio presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono, que pasa a ser el representante de un colectivo ya incluido.

Tras el fallecimiento , en agosto del pasado año de la anterior presidenta de la CEO, Marisol Nóvoa, se creó una situación de tránsito y asumió, de forma eventual la presidencia el empresario César Blanco, con la intención, como ya señaló de optar al cargo solo hasta que se convocara un nuevo proceso electoral.

Elecciones el día 29

El nuevo aspirante a la presidencia, que ocupaba ya el cargo de tesorero en la junta de gobierno de la CEO, afirma que ha dado el paso «porque teníamos ya un programa que se cortó por desgracia con el fallecimiento de Marisol y finalmente consideraron que fuera yo el que cogiera ese relevo».

El próximo día 28 de enero será la votación «y el 29 se sabrá si soy yo el presidente. Me gusta ser cauto, no dar nada por hecho» afirma, aunque no haya oponentes. Reconoce que «César Blanco sería un estupendo presidente, pero por su gran carga como empresario no puede continuar pero su presencia en el equipo de gobierno será muy importante» señala, dado su peso y que Blanco está presente en asociaciones gallegas y nacionales.

Votan casi 300 compromisarios

Auditor de formación, constructor estratégico y empresario con amplia experiencia en multinacionales y en el ámbito local, Martínez reivindica su conocimiento transversal del mundo empresarial. “Sé de primera mano las problemáticas que tienen las empresas en todos desde el pequeño autónomo hasta la gran empresa”, asegura.

Tras más de veinte años en el entorno de grandes compañías, decidió regresar a Ourense y emprender su propio proyecto. Desde entonces, se ha convertido en un firme defensor del trabajo autónomo, un colectivo que considera clave en la economía provincial. De cara a las elecciones del próximo día 29, en las que votarán cerca de 300 compromisarios, Martínez presenta una candidatura “amplia y representativa”, con un equipo que combina experiencia y nuevas incorporaciones. “Solo llegas, pero acompañado llegas más lejos”, subraya, destacando que la CEO “no tiene sentido sin un equipo sólido y cohesionado”.

Entre las principales novedades de su candidatura figuran nombres como Eva y Carlos Terán, Emilio Rial —una incorporación nueva—, Ricardo Borrajo, referente del sector de la automoción y presidente autonómico del mismo entre otras. También se refuerza la presencia de jóvenes empresarios con la incorporación de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), a través de su presidenta entre otros.

Ampliar sectores

“El objetivo ha sido ampliar los sectores y unificar al máximo el tejido empresarial de la provincia”, explica Martínez, quien también pone en valor la representación del polígono de San Cibrao y la continuidad de perfiles con experiencia en los órganos de gobierno de la confederación.

Otro de los pilares del proyecto es la proyección exterior de Ourense. Martínez destaca la labor que se está realizando en Madrid y el respaldo de figuras clave a nivel nacional. “Queremos posicionar a Ourense y que sea un atractivo para la generación de industria, economía y empleo”, señala. En este sentido, anuncia que el presidente nacional de ATA, Lorenzo Amor, estará presente en la cita electoral.

Con un discurso basado en el diálogo y la integración de intereses, David Martínez aspira a que la CEO asuma un papel más activo como voz del empresariado. “Hay un momento muy importante de emprendimiento en Ourense y la CEO debe tomar la representación de todos los agentes del tejido empresarial”, concluye el aspirante a la presidencia de la patronal.

En la lista que encabeza David Martínez, y que podría darse ya, pese a su prudencia , como la que va a presidir en breves semanas la CEO de Ourense, pues además de ser la única candidatura, hay mucho de consenso previo en esta propuesta, figuran también como propuesta para el equipo de gobierno, de vicepresidentes José Antonio Rodríguez ( presidente de la Asociación de Empresarios de Polígono Barreiros); Beatriz Gómez, (presidenta Federación de Comercio de Ourense; César Blanco, ( presidente de la asociación de Empresarios de Nogueira de Ramuín, (Aenor) y Olga Santos (presidenta de la Asociación de Artesáns de Ourense.Como tesorero Luis Nóvoa (Asociación Autoescuelas), y de contador Carlos Terán ( AA Empresarial de Valdeorras). Los vocales son Emilio Rial (Coren); Elena Pérez Canal (Aceites Abril); Eduardo Cid (AA Empresarios de Pereiro de Aguiar). También están entre los 11 vocales q Ricardo Borrajo (Atave): Manuel Carballedo, (Área Industrial de O Carballiño; Mariña Riva (Mercadona); Francisco Meije (AA de Instaladores Eléctricos y de Telecomuncaciones). También Concepción López (Asociación de Empresarios de Limpieza); Noelia Rodríguez, (presidenta AA Jóvenes Empresarios Ourense; José Luis Sánchez ( presidente de AA de centros de enseñanza de Peluquería, y José Manuel Díaz Barreiros de Gestoría Marcelino.