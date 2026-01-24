La carrera 15k Nocturna, cederá recursos para Ian, un niño con hemiplejía

La carrera 15K Nocturna Ourense, que tiene como su principal promotor al Centro Comercial Ponte Vella, vuelve de nuevo con una convocatoria, que se celebra el próximo 28 de marzo y que tiene además un doble objetivo solidario.

Esta prueba, se consolida convocatorias deportivas nocturnas de referencia en el calendario gallego. La carrera tendrá en esta ocasión un fin solidario, explican desde Ponte Vella pues «destina parte de las inscripciones a apoyar a Ian, un niño que convive con Hemiplejía Alternante de la Infancia, una enfermedad ultrarrara y sin cura».

Las inscripciones ya se encuentran abiertas, con precio reducido hasta el 31 de enero, a través de la web oficial de la prueba: www.15knocturnaourense.com. La prueba contará con sus distancias habituales, ofreciendo opciones para todo tipo de participantes: la de 15 kilómetros, otra de 5 kilómetros o la Andaina de 12 kilómetros.

El recorrido partirá desde el Puente Romano de Ourense y finalizará en el Centro Comercial Ponte Vella, en un trazado nocturno que combina deporte y espectáculo en el corazón de la ciudad. Todos los participantes, tanto de las modalidades 15K y 5K como de la andaina, recibirán una camiseta conmemorativa de esta edición. En el apartado solidario, la organización donará parte de cada inscripción para colaborar con la causa de Ian y dar visibilidad a la Hemiplejía Alternante de la Infancia. Además, se habilitará una «Fila 0» para aquellas personas que deseen realizar aportaciones adicionales. Con esta iniciativa, la 15K Nocturna Ourense reafirma su compromiso con el deporte y la solidaridad, invitando a corredores y caminantes a participar en una noche única en la ciudad.