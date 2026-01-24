Más de 300 escolares se dan cita en los Xoves de Comadres y Compadres
El Concello colaboró organizando talleres para confeccionar estas figuras en los colegios
REDACCIÓN
El Concello de Ourense, a través de la Concejalía de Educación, ya tiene todo listo para dar salida al Entroido Escolar. El próximo 12 de febrero, la Plaza Mayor se convertirá en el epicentro de la fiesta, con la celebración del tradicional Xoves de Comadres, una cita que recupera las raíces de la cultura popular entre los más pequeños.
En esta edición participarán aproximadamente 340 alumnos y alumnas de 1º, 2º, 3º y 4º curso de Educación Primaria, así como de Educación Especial, procedentes de ocho centros de enseñanza de la ciudad: Vistahermosa, Mestre Vide, Manuel Sueiro, As Mercedes, O Couto, Maristas y el CEE Miño.
Los días previos a la celebración se realizarán en los propios colegios diversos talleres impartidos por personal especializado. En estas sesiones, el alumnado contará con todo el material necesario para elaborar sus compadres y comadres, aprendiendo el significado histórico de esta festividad.
El evento principal del día 12 de febrero tendrá lugar entre las 11.30 h y las 13.00 h. La programación prevista para la mañana se celebrará en la Praza Mayor de la ciudad, e incluye a las 11.30 horas el inicio de las luchas de compadres, en las que las niñas deberán defender sus figuras ante los intentos de los niños por hacerse con ellas, en un juego que recrear ritos populares ancestrales.
