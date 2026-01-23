Xinzo calienta motores: un mes de Entroido con más de 70 pases musicales

Xinzo de Limia ya cuenta las horas para dar el pistoletazo de salida del Entroido, una fiesta que en esta villa ourensana está declarada de interés turístico internacional y de la que el Concello presentó este jueves la programación oficial: un calendario que se extenderá durante casi un mes que arranca mañana, 24 de enero, y no llegará a su fin hasta el 22 de febrero.

Los festejos arrancan este mismo sábado con el tradicional Petardazo, que contará este año con la actuación estelar de Henry Méndez, acompañado por la Orquesta Origen. Será el disparo de salida a cinco semanas de actividad ininterrumpida, con una propuesta que combina el respeto por la tradición con una clara apuesta por los grandes eventos musicales.

Así, la música vuelve a ser uno de los ejes del programa. Entre los momentos más destacados figura la II Festa Glam, prevista para el viernes 13 de febrero, que tras el éxito de su primera edición traerá a Xinzo al mítico grupo Locomía, recuperando la estética y los ritmos que marcaron una época. Las grandes orquestas gallegas también tendrán un papel protagonista, con la actuación de la París de Noia el Domingo Corredoiro —8 de febrero—.

Para mantener el ambiente festivo durante todo el mes, el Concello ha diseñado una ambiciosa programación de calle, con la participación de más de 25 agrupaciones musicales y alrededor de 70 pases de animación. Destacan charangas de referencia como Achicoria, Élite, La Nota, BCB o Stacazzo, además de formatos alternativos de gran aceptación como La Duendeneta, que animará la noche del Domingo de Entroido y la sesión vermú del lunes.

Todo ello sin dejar de lado la música tradicional, que también tendrá un espacio destacado con formaciones como A Requinta da Laxeira o el grupo folk Os D’Abaixo, que actuará tras el Colgamento do Meco.

Citas ancestrales

Más allá de los escenarios musicales, el Entroido de Xinzo mantiene intacta su esencia. El calendario respeta las citas tradicionales, desde el Domingo Fareleiro —con las fareladas en la Plaza Mayor desde las 17.00 horas el 25 de enero— hasta el Domingo Corredoiro —8 de febrero—, sin dejar de lado el Domingo Oleiro —1 de febrero—, cuando el carro de olas saldrá del Museo do Entroido hasta el epicentro de la villa, tan solo un día después de colgar el meco.

Con todo, el más esperado será el Corredoiro porque será entonces cuando cobren protagonismo las Pantallas, las máscaras ancestrales y únicas que dan identidad a la celebración y que harán su primera aparición oficial del Entroido.

Noticias relacionadas

Una cita que en Xinzo de Limia no llega a su fin con el Entierro de la Sardina el miércoles 18 de febrero, sino que perdura más en el tiempo; hasta el 22 de febrero, el Domingo de Piñata se descolgará el meco a las 21.00 horas. Será entonces cuando Xinzo de Limia vuelva a contar los días para su fiesta grande.