Jardín del Posío: del verde al hormigón

El proyecto de remodelación integral del Jardín del Posío, la zona verde más amplia y más antigua del casco urbano, muestra ya la que será su nueva imagen, cuando está a punto de cumplirse un año de obras, un aspecto que puede verse, tras la alerta realizada por algunos vecinos y colectivos ecologistas, que, en este caso, califican de «destrozo» la eliminación de parte de la masa arbórea original, en beneficio, afirman, de las zonas hormigonadas.

La imagen desde una zona alta indica ya cómo va a quedar el Jardín del Posío cuando está a punto de cumplirse el plazo inicial dado para el remate de las obras, que estaba previsto para febrero de este año, y deja a las claras la imagen final que no es visible desde las aceras, porque todo el perímetro del jardín está protegido por una valla desde el inicio del proyecto.

El proyecto inicial había sido pactado hace ya unos años por el entonces concejal de Medio Ambiente del PP, Jorge Pumar, con los vecinos, pero estos últimos, asegura, que ahora no es el mismo, y desde el inicio se han talado más árboles de los inicialmente acordados. Ha ganado terreno el hormigón y, aunque se han plantado otras especies en el paseo central, su porte es todavía mucho más pequeño y tardarán años en volver a envolver la zona. También, insisten, solo en el entorno de la nueva cafetería, se talaron hasta 7 ejemplares para poder ampliar la construcción dedicada a esta dotación hostelera.

Desde Amigas das Árbores, que ha dado el primer aviso de la marcha de este proyecto con una inversión de 2,6 millones de euros y cuyo inicio de las obras fue anunciado por el propio alcalde, Gonzalo Pérez Jácome el 12 de febrero del pasado año, denuncian que «se deshizo un jardín histórico creado en 1846 y un entorno conocido como «o bosque» que es ahora un montón de cachivaches, hormigón, farolas y sin árboles, un espacio duro sin vida», denuncian desde este colectivo ecologista.

Recuerdan que esta actuación y las podas salvajes y hormigonado de alcorques, va contra la teoría de los grandes paisajistas, que afirman que un buen jardín «se hace solo con los años».