Jácome presume de la nevada en el Rodicio a pecho descubierto: «La nieve acecha Ourense»

La nieve vuelve a rondar la capital y el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, ha optado por anunciarlo con una puesta en escena poco habitual: una fotografía a pecho descubierto, desafiando a las bajas temperaturas, en un paisaje completamente blanco. El regidor compartió la imagen en redes sociales desde el Alto do Rodicio -según indica en su propio mensaje-, un punto de paso situado a unos 30 kilómetros de la ciudad.

En su publicación, Jácome subraya la cercanía del episodio meteorológico y sitúa el frente ya a las puertas del casco urbano: «La nieve acecha Ourense, está nevando ahora a 8 km de la ciudad, aunque esa foto es del Alto del Rodicio, a 30 km». En la instantánea, el alcalde aparece sobre la nieve con la camisa abierta y un bloque de hielo en la mano, en una escena que mezcla aviso invernal y exhibición personal.

No es la primera vez que el regidor recurre a imágenes y mensajes de alto impacto para marcar agenda en redes. En su historial reciente figuran publicaciones y vídeos en los que se graba en situaciones tan llamativas como bañarse en pozas termales, incluso en jornadas frías, en un estilo comunicativo que suele generar debate y dividir opiniones.

Jácome y Rouco bañándose en las Termas de O Muíño. / X

Mientras la nieve deja ya estampas poco habituales en el entorno de Ourense, la publicación del alcalde vuelve a poner el foco en su manera de comunicar: directa, personalista y, con frecuencia, excéntrica, convirtiendo también la meteorología en un nuevo episodio de su particular escaparate digital.