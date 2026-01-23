Fallece Antonio Rodríguez, dirigente histórico del PSOE

La Comisión Ejecutiva Municipal (CEM) y la Agrupación Municipal del PSdeG-PSOE de Ourense muestra su «hondo dolor, por el fallecimiento del compañero Antonio Rodríguez Rodríguez. El socialismo ourensano y gallego están de luto. Marcha un compañero imprescindible, una figura clave de nuestra historia colectiva. Pero, sobre todo, marcha un socialista íntegro, honesto y profundamente comprometido con los valores que dieron sentido a su vida», señalaron.

Antonio Rodríguez Rodríguez, nacido en A Peroxa en 1944, dedicó toda su trayectoria vital y política «al servicio de la ciudadanía, de la democracia y de la igualdad. Maestro de vocación y socialista por convicción, fue un hombre de ideas firmes, de palabra clara y de compromiso constante, incluso en los momentos más difíciles», señalan sus compañeros de partido.

Fue secretario general y presidente del PSdeG, diputado en el Congreso durante cinco legislaturas por la provincia de Ourense, senador y miembro del Comité Federal del PSOE, «y ejerció cada responsabilidad con rigor, lealtad y profundo amor a Galicia y la Ourense. Siempre puso el interés colectivo por encima de cualquier consideración persona». Despiden a quien definen los socialistas como «referente moral para generaciones de militantes. Su coherencia, su humildad y su capacidad de diálogo dejan una huella honda en nuestro partido», señalan y dan su pésame a la familia del fallecido y a toda la familia socialista.