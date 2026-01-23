Crece la venta de casas con okupas dentro, con chalés desde 69.000 euros

El volumen de viviendas sin posesión, es decir, con okupa dentro, que se ofertan en el mercado de venta creció un 4,6% en un solo trimestre en España y un 1,3% en Galicia, según un estudio publicado por la web Idealista basado en los inmuebles publicados en su plataforma en el último trimestre de 2025. La situación no es ajena a la provincia de Ourense, en la que webs inmobiliarias como esta han aumentado hasta 8 y 10 anuncios de propiedades okupadas en venta.

Si bien el número de viviendas okupadas que figura en el registro de Interior era a finales del pasado año, la cifra real es muy superior a a tenor de las 300 viviendas okupadas que aparecían ya ha a finales de pasado año en Galicia.

Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, afirma que «los datos ponen de manifiesto que el problema de las viviendas okupadas que salen al mercado, lejos de ser un efecto puntual, se está estableciendo como parte del paisaje inmobiliario y casi en un producto de inversión más» . No compran particulares, sino personas que quieren invertir en un bien en situación compleja a la que esperan poder sacar rentabilidad a medio plazo.

Llama la atención la diversidad de zonas y precios que tienen algunas de estas viviendas okupadas y en webs de venta en la provincia hay desde un chalé que está en el barrio de San Francisco, que pese a su situación de vivienda okupada lleva ya muchos meses en el mercado, sin bajar un precio top para una vivienda cuyo estado se desconoce, pues es de 739.000 euros, hasta pisos como uno en O Carballiño por 120.000 euros que tiene más de 160 metros. También un chalé en el municipio de Os Blancos, por 69.000 euros. Un concello este último en el que hubo en los últimos años otros casos de okupación, debido, a criterio de algunos vecinos, posiblemente al «boca a boca» de esas personas que avisan otros que hay más casas en esa zona susceptibles de ser okupada, al estar deshabitadas.

En las inmobiliarias en las que figuran estas viviendas en venta, se informa literalmente de que, al estar okupada de forma ilegal, «este inmueble ha sido adquirido a través de un procedimiento judicial (concursal o hipotecario) por el vendedor, el cual no ha tomado todavía posesión del mismo. El inmueble se transmite sin conocerse por parte del vendedor el estado de conservación actual, ni su situación ocupacional, arrendaticia, de servicios y de suministro», advierten.

Noticias relacionadas

Son compras a ciegas. Hay de hecho demoras de hasta 15 meses para cerrar el desahucio de una vivienda okupada, lo que empuja a muchos propietarios a ponerlas en venta sin saber su estado, al no poder entrar al interior. Advierten de que tampoco se «puede financiar la compra», como indica también el anuncio de una vivienda, esta con necesidad de reforma integral, que se vende por 27.000 euros en Monterrei, y engrosa esa lista de casas okupadas y en venta.