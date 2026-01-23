Celanova acogerá el primer centro de divulgación e investigación micológica

Un gran terreno en el núcleo de Pontegrande, en Celanova, está preparándose para a coger el primer «Refuxio Micolóxico» de Galicia, en el que el apartado didáctico y divulgativo, a través de aula, bibliografía o ejemplares singulares de setas, se sumará el apartado experimental, con un área de cultivo e incluso de una ruta micológica.

Futuro Refuxio Micolóxico de Celanova pendientes de restauración. / Fdv

Todo esto forma parte de un proyecto pionero en su género, que están preparando dos de los mayores expertos micólogos y divulgadores de esta materia, Ricardo y Alejandro Mínguez, impulsores del mundo de las setas, autores de varios libros en la materia y promotores además de «Plan C», que funcionó, recuerdan, «a pleno rendimiento, entre 2013 y 2016, como tapería micológica y lugar de referencia de la micología», indican.

Ricardo y Alejandro Mínguez, ante el futuro Refuxio Micolóxico de Celanova / Fdv

El terreno, con una superficie de 4.000 metros cuadrados, y una edificación pendientes de proyecto de reforma, están llamados a ser, según Alejandro Mínguez, «un nuevo punto de encuentro para los amantes de la micología», señala.

Se trata de una pequeña construcción «en la que habrá desde libros a setas deshidratadas y todo tipo de material relacionados con este apasionante e inacabable mundo de la micología» .

Además, en este terreno se desarrollarán «diversos ensayos y prácticas de cultivo de setas como el «shiitake», o la inoculación de plantas adultas, como castaños con Boletus edulis», indica Alejandro Mínguez.

El proyecto es de carácter totalmente privado, pero poliédrico por su variada visión y contenidos, pues tienen planificadas la creación de «rutas circulares en el entorno para hacer excursiones de un día a la búsqueda de setas, que se empezará a ofrecer en la próxima temporada silvestre, hacia el otoño de 2026», adelantan.

Noticias relacionadas

Este proyecto es un paso más en una entregada carrera de investigación y divulgación de Ricardo y Alejandro Mínguez. De hecho, recuerdan que «Celanova cuenta con una dilatada historia en el campo de la micología, y las actividades pública e iniciativa privada relacionadas ya dieron comienzo a principios de los años ochenta», indican, de la mano de Ricardo Mínguez, entonces responsable de Extensión Agraria Local, labor divulgativa y promocional que retomó luego su hijo, Alejandro, y que ha convertido a ambos en adalides de este universo de la micología a través de libros, simposios especializados o charlas divulgativas al alcance del gran público.