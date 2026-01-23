El campus abre sus exposiciones con una nueva visión de la rapa das bestas

La Sala Alterarte, el espacio expositivo del campus de Ourense, inauguró este jueves su programación de 2026 con la apertura de la exposición «Do, Re, MiRa, Sol, La, Si», una serie fotográfica del artista y fotógrafo Tono Arias centrada en la rapa das bestas de la localidad pontevedresa de Sabucedo, uno de los rituales festivos más singulares de Galicia.

Lejos de ofrecer una visión convencional del espectáculo, la muestra pone el foco en lo que sucede en los márgenes del curro. Tal y como explica el propio autor, durante la primera semana de julio la rapa atrae a miles de personas, aunque la capacidad para presenciar el evento es limitada. «La gente que no puede entrar intenta mirar desde algún lugar lo que ocurre», señala Arias, una circunstancia que se traduce en imágenes de espectadores subidos a árboles, apoyados en vallas o buscando cualquier resquicio desde el que observar la escena.

Esta atención a la periferia no es casual. «Siempre tuve interés por lo que rodea al suceso que se supone relevante, lo que en fotografía se denomina el instante decisivo. En esa zona de aparente apatía visual está lo que considero el punctum de mi trabajo, el silencio», explica el fotógrafo alaricano.

El proyecto expositivo «Do, Re, MiRa, Sol, La, Si» da continuidad al ciclo «Mutaciones inestables (Mezclar disciplinas, romper categorías)», coordinado por el artista Javier Blanco Sierra. La exposición está organizada por la Vicerrectoría del Campus, al amparo del convenio con la Diputación y puede visitarse de forma gratuita en el pabellón I del campus hasta el 13 de marzo, dentro del horario académico.