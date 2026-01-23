Amenazas machistas a su expareja por wasap: «Te hundiré de manera cruel y divertida»

Tendrá que cumplir un total de sesenta días de trabajos en beneficio de la comunidad y debe seguir respetando hasta el próximo mes de junio la orden de alejamiento y de prohibición de comunicación dictada para proteger a la víctima de las amenazas proferidas por el varón a través de WhatsApp. Fueron pareja durante seis años. El autor de este delito de violencia machista compareció ayer en el Penal 2 de Ourense —en el acto de audiencia preliminar de la causa— y se conformó con una condena que resulta del acuerdo de conformidad entre la Fiscalía, la acusación particular y la defensa. El encausado, que carece de antecedentes penales a efectos de reincidencia, se mostró conforme con una sentencia que ya es firme y que le prohíbe tener o portar armas durante los próximos dos años.

Desde 2018 hasta junio de 2024 el acusado y la víctima mantuvieron una relación de pareja. Tal y como queda probado, el día 9 de junio de 2024, el autor de estos hechos envió desde su teléfono al móvil de la perjudicada varios mensajes de wasap con amenazas.

Mensajes como prueba

«Te dije que lo haría si pisabas la calle sin quedar conmigo; te hundiré de una manera cruel y divertida», llegó a escribirle. Hubo más intimidaciones por móvil. «Voy a hundirte, si te atreves a pisar las calles sin quedar conmigo, no vas a llegar a salir», le dijo. «Hoy lo dejaremos pero tú no acabas saliendo. No pierdo más tiempo, agárrate», amenazó a su expareja con una frase seguida de un insulto.

Noticias relacionadas

La condena por estos hechos, calificados como un delito de lesiones, conlleva una importante rebaja con respecto a la solicitud inicial de la Fiscalía, que era de prisión. El ministerio público pedía en un principio 11 meses de prisión para este joven, pero finalmente tendrá que realizar trabajos en beneficio de la comunidad. La medida de prohibición de aproximación a la víctima —a una distancia de al menos 300 metros—, así como de no poder comunicarse con ella por ningún medio, se establece en la sentencia por un periodo de dos años. Sin embargo, de este tiempo se descuenta el que ya ha cumplido desde que el juzgado de instrucción impuso la restricción de forma cautelar, tras la denuncia.