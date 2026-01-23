Alertan de inseguridad para los alumnos en el CEIP Irmáns Villar
El PSOE exhorta al alcalde a dotar vigilancia en los accesos, por el peligro a causa de unas obras
REDACCIÓN
El grupo municipal socialista ha registrado una batería de preguntas por escrito, con solicitud de respuesta urgente, para exigir explicaciones al gobierno local ante la situación de riesgo que se está viviendo en el acceso al CEIP Hermanos Villar a consecuencia de las obras que se están ejecutando en la calle Pena Trevinca.
Aunque la obra es promovida, a priori, por la Xunta de Galicia, las socialistas recuerdan que el Ayuntamiento es «corresponsable en materias clave como la seguridad vial, la protección de la infancia». Tal y como se puede observar a simple vista, el único acceso habilitado al centro educativo discurre actualmente por una zona de obras con maquinaria pesada y con un paso peatonal provisional que la comunidad educativa lleva días denunciando como peligroso. «Según nos trasladaron, las familias y el profesorado reclamaron sin éxito medidas básicas como la presencia de la Policía Local a las horas de entrada y salida del alumnado, algo habitual en otros colegios de la ciudad», explica la portavoz del PSdeG, Natalia González.
«Lo más grave es que hubo avisos, hubo quejas y hubo tiempo para reaccionar, pero no se hizo nada; es inadmisible la pasividad del ejecutivo municipal ante una situación de riesgo evidente», lamenta.
