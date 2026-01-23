Un acusado de traficar dice que la droga era para él y la defensa critica que sufrió una «detención estereotipada, por prejuicios»

Por la supuesta venta de un envoltorio con cocaína y heroína, con un peso de 0,18 gramos, un joven acusado de tráfico de drogas se enfrenta a una petición de condena de la Fiscalía de 3 años y 3 meses de prisión, más una multa de 100 euros. Él asegura que la droga era para su consumo. Su defensa cree que no hay pruebas y que la causa parte de «una detención estereotipada, basada en prejuicios». La Audiencia Provincial de Ourense resolverá tras el juicio, ayer.

La tarde del 24 de mayo de 2024, sobre las 16:50 horas —la defensa pone en duda incluso el día de los hechos, porque en el atestado, al parecer, se alude a esa fecha y también a la del día 25—, dos policías de seguridad ciudadana iban de paisano por la calle Doctor Fleming. Al llegar al cruce con Ervedelo, vieron «en actitud vigilante» a un ourensano conocido por las fuerzas de seguridad por su adicción a la droga. También observaron al acusado aproximándose a su encuentro. Uno de los agentes se bajó del vehículo y se dirigió hacia los dos hombres, que se situaron entre dos contenedores. «Cuando me encontré con ellos estaban en pleno intercambio. Sujeté la mano de ambos», el consumidor se sorprendió, «y tiró la dosis al suelo». El acusado, añadió el policía, llevaba en la mano el dinero presuntamente recibido, pero el joven lo niega. «Lo tenía en el bolsillo». La droga era para autoconsumo, alega. Tanto el encausado como el consumidor, este último testigo, dan como argumentos que el dinero intervenido, 15 euros, no cubriría el coste de esa dosis. Ante los magistrados, el toxicómano acusó al agente de decir «mentiras». La versión del testigo es que el encuentro era para consumir, no para un intercambio de droga a cambio de dinero.

El análisis del laboratorio de sanidad determinó que en la papelina había 0,18 gramos de cocaína, con una riqueza del 87,5%, y también heroína, con baja pureza, un 1,37%. El acusado y el consumidor afirman que solo era cocaína y la defensa discute el peso y que en el envoltorio hubiera dos sustancias y cuestiona la cadena de custodia, que pone «en serias dudas», dijo. Los policías afirmaron en la Audiencia que la garantía se respetó.

La fiscal ratificó su petición de pena. La defensa solicita la absolución o, en caso de condena, que se atenúe el castigo por la escasa cantidad incautada. El abogado insistió en la inocencia de su cliente.

«La acusación se sostiene en un relato de unos segundos; no se ha demostrado una transacción», asegura el defensor, que apuntó incluso a una supuesta «enemistad» de los policías hacia el acusado y el testigo. «Es una detención estereotipada, basada en prejuicios y no en la objetividad, las sospechas no pueden convertir en certezas lo no probado», indicó.