El Tren Termal será solo de uso turístico, no bus urbano

El Concello dice que este servicio tendrá rutas distintas para los turistas a partir de este sábado

REDACCIÓN

Ourense

El Concello de Ourense decidió redefinir y mejorar el servicio conocido hasta ahora como Tren Termal (tren chu-chu) con el objetivo «de adaptarlo plenamente a una experiencia turística coherente, atractiva y alineada con las expectativas de las personas visitantes» y lo convierte en un tren básicamente turístico y no como transporte a las pozas termales pues considera que muchos no lo utilizaban con ese fin.

Ante esta realidad, el Ayuntamiento opta « por separar claramente ambos servicios, el acceso a las termas se realizará de forma específica mediante el bus urbano número 5 que conecta con el aparcamiento de Reza, punto final de acceso a las instalaciones termales a través de la pasarela peatonal»

Por otra parte, el tren pasa a convertirse en un tren turístico en sentido pleno, con un nuevo enfoque, horarios adaptados y un recorrido rediseñado para mostrar algunos de los enclaves más representativos de la ciudad y su entorno natural. El nuevo itinerario partirá de la plaza Maior, llegará hasta A Ponte Vella y continuará por la orilla del río como hasta ahora hasta la zona del Tinteiro para ofrecer una visión completa del entorno y regresar posteriormente al punto de origen. El cambio entrará en vigor el próximo sábado, día 24 de enero.

Críticas del PSOE

El grupo municipal socialista ve este anuncio del alcalde, como la supresión de un servicio de transporte urbano con eliminando el recorrido hasta Outariz y dejando el trayecto limitado hasta la zona de O l Tintero.

Lo ven «un paso atrás» en la movilidad, en la misma semana en la que el alcalde decidió «que la ciudad no esté en la feria Fitur, argumentando que no sirve para nada», mientras otras ciudades divulgan sus recursos turísticos en el escaparate de esta gran feria internacional.

