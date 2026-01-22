Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
⚽ DIRECTO Celta-LilleVelocidad tren GaliciaClases suspendidas en GaliciaVigo en FiturSirat en los OscarPrivada Moderna
instagramlinkedin

Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid

También se veta el tráfico pesado en la N-541 desde Barrantes (Ourense) a Cerdedo (Pontevedra), en la AP-53 desde Santiago a Dozón y en la AG-53 desde Ourense a Dozón; en la N-525

Tampoco habrá clase ni actividad

Varias chicas caminan bajo la lluvia caída en Galicia este jueves

Varias chicas caminan bajo la lluvia caída en Galicia este jueves / Lavandeira Jr / EFE

R. V.

Ante el riesgo de nevadas por la borrasca Ingrid desde este viernes y hasta nuevo aviso queda prohibida la circulación de camiones en toda la A-52 en Ourense—desde Rionegro Puente, Zamora, hasta Ponteareas—, en la N-541 desde Barbantes a Cerdedo, en la AP-53 desde Santiago a Dozón, en la AG53 desde Ourense a Dozón, la N-525 completa y en la N-120 desde Burgos a Ponteareas (afectando a toda la provincia de Ourense).

«Ante el grave riesgo que representa este fenómeno [el temporal Ingrid], tanto por su intensidad como por la acumulación, extensión y persistencia del mismo, el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico considera adoptar medidas extraordinarias de ordenación del tráfico, con el fin de garantizar la seguridad vial y la circulación de los vehículos de emergencia», argumenta el departamento dependiente del Ministerio de Interior en el comunicado donde anuncia la prohibición de circular, "con carácter general, de vehículos o conjuntos de vehículos de mercancías (cargados o no) de más de 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada (MMA) o masa máxima de conjunto (MMC)" en lo siguientes tramos que se indican en el siguiente documento.

Noticias relacionadas y más

Carreteras donde se prohíbe la circulación de camiones ante la previsión de nevadas por el temporal Ingrid

Carreteras donde se prohíbe la circulación de camiones ante la previsión de nevadas por el temporal Ingrid

Clases suspendidas en el campus universitario

También a causa de los avisos lanzados por Meteogalicia y la Agencia Estatal de Meteorología que activan la alerta naranja por fuertes vientos y nevadas en la provincia de Ourense, tampoco habrá clase en el campus ourensano. La Universidad de Vigo ha decidido suspender para este viernes la actividad presencial docente, investigadora y administrativa en todo el campus así como el cierre de todas sus instalaciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El despido de una trabajadora con la que se casó dos meses después termina en sanción por fraude
  2. Alberto y Fina: «En 42 años pasaron por cafetería Alameda, desde Beiras a Bárbara Rey»
  3. Sancionan a un policía nacional que llamó «personajes» a los municipales que lo multaron por aparcar mal
  4. Huelga en el imperio del lujo: «Cosen prendas de 4.000 euros por sueldos de 950»
  5. Más de 1.200 personas para probar el Botelo
  6. Pide perdón al anciano que cuidaba en Ourense y al que estafó 8.000 euros
  7. Masterchef graba en Verín el primer programa de su nueva temporada
  8. El ascensor que unirá A Ponte y O Vinteún, para salvar 8 metros de altura desde el suelo

Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas ante la previsión de nevadas por la borrasca Ingrid

Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas ante la previsión de nevadas por la borrasca Ingrid

Suspendidas las clases y el transporte escolar en Ourense y prohibidos camiones en autovías y nacionales

Suspendidas las clases y el transporte escolar en Ourense y prohibidos camiones en autovías y nacionales

«Pedimos empatía a nuestros jefes de Textil Lonia; nosotros también tenemos que comer»

Un hombre de 90 años admite que agredía sexualmente a la cuidadora de su mujer con alzhéimer mientras la víctima dormía

Más de 130 personas recibieron ayudas de hasta 20.000 euros para una vivienda protegida

Leer para aprender desde Ourense: el CEIP Manuel Sueiro, referente estatal

Ourense refuerza en Fitur la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio de la Humanidad

Condenado en Ourense por ejercer como ‘mula’ en una ciberestafa de 15.000 euros a una empresa

Tracking Pixel Contents