Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid

Ante el riesgo de nevadas por la borrasca Ingrid desde este viernes y hasta nuevo aviso queda prohibida la circulación de camiones en toda la A-52 en Ourense—desde Rionegro Puente, Zamora, hasta Ponteareas—, en la N-541 desde Barbantes a Cerdedo, en la AP-53 desde Santiago a Dozón, en la AG53 desde Ourense a Dozón, la N-525 completa y en la N-120 desde Burgos a Ponteareas (afectando a toda la provincia de Ourense).

«Ante el grave riesgo que representa este fenómeno [el temporal Ingrid], tanto por su intensidad como por la acumulación, extensión y persistencia del mismo, el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico considera adoptar medidas extraordinarias de ordenación del tráfico, con el fin de garantizar la seguridad vial y la circulación de los vehículos de emergencia», argumenta el departamento dependiente del Ministerio de Interior en el comunicado donde anuncia la prohibición de circular, "con carácter general, de vehículos o conjuntos de vehículos de mercancías (cargados o no) de más de 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada (MMA) o masa máxima de conjunto (MMC)" en lo siguientes tramos que se indican en el siguiente documento.

Clases suspendidas en el campus universitario

También a causa de los avisos lanzados por Meteogalicia y la Agencia Estatal de Meteorología que activan la alerta naranja por fuertes vientos y nevadas en la provincia de Ourense, tampoco habrá clase en el campus ourensano. La Universidad de Vigo ha decidido suspender para este viernes la actividad presencial docente, investigadora y administrativa en todo el campus así como el cierre de todas sus instalaciones.