«Pedimos empatía a nuestros jefes de Textil Lonia; nosotros también tenemos que comer»

«Solo pedimos a nuestros jefes de Textil Lonia, que dejen de amenazarnos y empaticen con las personas que les sacan el trabajo adelante . No nos hace falta tener un Porsche, pero también tenemos que comer y con estos salarios, que en algún caso no llegan a 1.000 euros al mes, y es el único sueldo en la casa de alguna compañera, con hijos estudiando y pagando una hipoteca, es muy difícil salir adelante».

Era el testimonio de una de las más 400 trabajadoras que sacan con sus manos las prendas de vestir o bolsos de lujo para las marcas de Carolina Herrera y Purificación García desde las naves de Textil Lonia en Ourense, durante el inicio de una nueva jornada de protestas simultáneas ante las sedes de estas dos marcas en la ciudad, para exigir que la empresa retome las negociaciones «por un convenio digno».

Tras el fracaso de las jornadas de huelga, inician este ciclo de movilizaciones, que se celebrarán cada tarde hasta finales de este mes y en febrero, dado que la empresa —que no da declaraciones para explicar su postura— no retoma el dialogo para el convenio y «solo lo hace para amenazar», como indica la secretaria comarcal de CIG en Ourense, Xulia González.

Las dos protestas simultáneas incluyeron pancartas con frases como «pasarela chea, nómina baleira. O noso suor tamén e parte do deseño»; «Detrás de cada peza hai mans cansadas se dereitos recortados» y «elegantes por fora, miserables por dentro».

Según recuerdan fuentes de la plantilla, la oferta de la empresa se queda lejos de las expectativas, situándose en un 4,7% de subida, mientras la última propuesta social para adaptar su situación a la carestía de la vida, era de un incremento gradual por antigüedad. Su propuesta iba para los trabajadores de 0 a 5 años, un 2,7%; para trabajadores de primer quinquenio un 4%; para los de segundo quinquenio un 4,5% así como un 5,5% para los de tercer quinquenio; un 6% para los de cuatro quinquenios y el tope, un, un 7 % para los que llevan cinco quinquenios.

La amenaza ha sido única respuesta, afirman. «Nos dicen que tienen otras prioridades ahora mismo como empresa, y que no somos nosotras, la mano de obra que les hace el trabajo ; amenazan con deslocalizar y llevarse la producción fuera», ante las demandas de mejora y se quejan de que su situación salarial, no haya quedado intramuros, y transcienda en la calle

Pancartas reivindicativas

Las movilizaciones se prolongaron de forma simultánea de 17.00 a 19.00 horas .

Pese al silencio que les dedica la empresa, roto solo, afirman, para amenazarlas con la deslocalización de la producción de Ourense a otros países donde ya tiene mucha producción la familia Domínguez, las trabajadoras no se han limitado o a hacer pancartas, sino que ayer sonaba a todo volumen un tema con música y letra propios, que bajo el estribillo de «non á explotación», llamó la atención de muchos viandantes.Era lemas de las pancartas reivindicativas reconvertidas por primera vez en una protesta laboral en el que reclaman «por la dignidad salarial», en un tema musical con potente arreglo musical y en la voz —buena por cierto— de una sindicalista. No decaen y las protestas siguen hoy día 22, el 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de enero, así como el 2, 3, 4 y 6 de febrero.