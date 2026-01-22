Ourense refuerza en Fitur la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio de la Humanidad

La Ribeira Sacra ocupó un lugar central en la Feria Internacional de Turismo con un acto institucional celebrado en el stand de Galicia, en una edición clave para la zona centrada en reforzar su candidatura a Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en «una apuesta estratégica que pone en valor un territorio construido durante siglos por la relación entre la naturaleza, el agua y el trabajo humano».

Así se defendió en la mesa redonda, organizada por la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude y el Consorcio de Turismo Ribeira Sacra, que reunió a representantes de la Xunta, del Gobierno central y de las diputaciones de Ourense y Lugo, escenificando el respaldo conjunto al proyecto.

Durante la presentación, el conselleiro de Cultura, José López Campos, trasladó un mensaje de «optimismo y confianza» ante la recta final del proceso, que afronta los últimos meses antes de la evaluación definitiva prevista para julio. El responsable autonómico destacó que la candidatura llega a este momento «con las máximas garantías», tras cumplir los trámites exigidos por la Unesco y con una estrategia coordinada con el Ministerio de Cultura.

En la misma línea se expresó el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, quien subrayó que la candidatura de la Ribeira Sacra es «un proyecto estratégico para España» y un ejemplo del modelo turístico que se quiere proyectar al exterior: «más respetuoso, más auténtico y comprometido con su gente y con su paisaje». Además, Blanco puso en valor la colaboración entre administraciones y recordó la inversión estatal destinada en los últimos años a reforzar un turismo sostenible, «base imprescindible para presentar una candidatura sólida, rigurosa y capaz de hacerse realidad».

El presidente del Consorcio de Turismo Ribeira Sacra y alcalde de Sober, Luis Fernández Guitián, fue quien incidió en que una eventual declaración como Patrimonio Mundial supondría un reconocimiento internacional a un territorio «construido durante siglos por la relación entre la naturaleza, el agua y el trabajo humano», además de «una forma de gratitud con las personas que lo cuidaron y lo siguen cuidando día a día».

Asimismo, Guitián, subrayó que « un posible reconocimiento de la Unesco traería beneficios claros en cuanto a visibilidad, así como atracción de inversión y oportunidades ligadas al empleo local, especialmente relevantes en un contexto rural».

Trevinca-Valdeorras

Más allá de la Ribeira Sacra, Ourense aprovechó Fitur para mostrar que cuenta con producto turístico estructurado y comercializable. El Geodestino Trevinca-Valdeorras fue uno de los primeros territorios en presentar novedades en la feria, con el lanzamiento de cinco itinerarios enogastronómicos diseñados como propuestas de entre tres y diez días.

Los recorridos, que pueden realizarse de forma independiente o como un gran tour bajo el nombre «Camiño das Viñas e Estrelas», combinan paisajes de viñedos, montaña y río con experiencias gastronómicas, patrimoniales y de naturaleza durante un máximo de 10 días.

«Secretos e sabores do Sil», «Entre viñas, covas e santuarios», «Entre lagoas e ceos de Trevinca», «Entre teixos e pizarras» y «Con mel e viño anda calquera o camino», son los cinco itinerarios individuales presentados, que recorren de forma circular todo el geodestino, desde O Barco – A Rúa, Petín, Vilamartín, Larouco/O Bolo – A Veiga – Casaio en Carballeda y Rubiá hasta volver de nuevo a O Barco de Valdeorras. «Con estos itinerarios, además de conformar un relato estructurado del geodestino, apostamos por desarrollar propuestas que recorran todo el territorio y que faciliten la comercialización de todas las ecoexperiencias, integrando recursos de turismo gastronómico, deportivo, natural y patrimonial», ensalzó el presidente del Inorde, Rosendo Fernández.

Expourense como escaparate

La presencia ourensana en Fitur se completó con la promoción de las ferias internacionales que se celebran en Expourense, Termatalia y Xantar, dos de las seis citas de turismo reconocidas oficialmente por el Gobierno de España. Desde Madrid, el recinto ferial presentó las próximas ediciones de ambos eventos, reforzando el papel de Ourense como capital del termalismo y la enogastronomía.

El gerente de Expourense, Rogelio Martínez, subrayó que el recinto es el único de España que organiza dos ferias internacionales de turismo, a lo que se suma la promoción del turismo deportivo gracias a su pista cubierta de atletismo, sede en marzo del Mundial de Atletismo en Short Track.