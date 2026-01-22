Leer para aprender desde Ourense: el CEIP Manuel Sueiro, referente estatal

El CEIP Manuel Sueiro volvió a situarse este miércoles en el mapa educativo estatal con motivo de la visita de la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, tras el premio concedido por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes a su plan de lectura «Leo y releo con LEO».

El galardón, correspondiente al curso 2024-2025, fue anunciado el pasado mes de diciembre y reconoce al centro ourensano con el tercer premio nacional en la modalidad de colegios situados en municipios de más de 5.000 habitantes, una distinción dotada con 7.500 euros y que en esta edición solo ha recaído en este centro en toda Galicia.

Por ello, ayer se desplazó hasta las instalaciones la representante de la Xunta, que trasladó al equipo directivo la felicitación del Gobierno autonómico, destacando que el premio es fruto de un «intenso trabajo de colaboración y compromiso» del profesorado y del alumnado en iniciativas de fomento de la lectura. Apuntando que no en vano, el Manuel Sueiro participa «desde hace más de 15 años» en el Plambe, el Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares, además de otros programas impulsados por la Xunta como Radio na biblio o las bibliotecas solidarias.

No es la primera vez que este colegio del entorno de As Burgas recibe un reconocimiento fuera de Galicia. En el curso 2022-2023 ya obtuvo el segundo premio nacional en la categoría de clubes de lectura, consolidando una trayectoria sostenida en el tiempo. «Estas distinciones son, por encima de todo, un agradecimiento al esfuerzo colectivo por hacer de la biblioteca y de las aulas espacios de descubrimiento», señalan desde el centro.

Plan premiado

El proyecto «Leo y releo con LEO» acompaña al alumnado desde Educación Infantil hasta el final de Primaria con una premisa clara: que cada niño y cada niña encuentre su propio camino como lector. Para ello, el profesorado propone lecturas adaptadas a los intereses del alumnado, fomenta la relectura como herramienta de comprensión y anima a opinar, preguntar y reflexionar a partir de los libros.

El plan valora el desarrollo de todo el trabajo con niños de 3 años hasta los 12 años para mejorar sus capacidades de lectura y escritura, pero también el acceso a la información, por ello va más allá de la lectura convencional. La selección de títulos y las actividades asociadas buscan reflejar la diversidad del aula y promover valores de igualdad, respeto e inclusión. «Estamos orgullosos de que se ponga en valor lo que hacemos con los recursos que tenemos», subraya el director del centro, José Manuel Rego.

El colegio, con 136 alumnos y 18 docentes, funciona como un engranaje colectivo en el que familias, profesorado y alumnado participan activamente. «Este premio reconoce el trabajo de los últimos ocho años. Aquí no hay proyectos aislados: todo se diseña como claustro, al inicio de cada curso cada docente aporta desde su ámbito y teniendo en cuenta las edades de su alumnado. Esto es posible gracias a que todos nos involucramos», destaca Rego.

Los proyectos

Uno de los ejes del plan, más allá de los clubes de lectura, es la biblioteca creativa, un espacio desde el que se desarrollan proyectos vinculados a la tecnología, como la impresión 3D o la creación de contenidos de audio y vídeo. «Partimos de un libro y a partir de ahí los niños crean, graban cuentos o ponen voz a historias para compañeros que por sus capacidades no tienen acceso a la lectura convencional. Es otra forma de acercar los libros y hacerlos accesibles», detalla el director que valora positivamente la implicación de otras administraciones, entidades o instituciones, poniendo de relieve que el pasado curso «incluso colaboramos con Unicef».

A todo ello se suma la radio de la biblioteca, una iniciativa en la que el alumnado de cuarto, quinto y sexto elabora un programa mensual con noticias, entrevistas y retos en directo. «Ellos preparan la escaleta, entrevistan a personas del centro y aprenden a expresarse. Nuestro objetivo es empezar a emitir en directo a partir de febrero», valora Rego, que fue el primer entrevistado del alumnado.

En Infantil, el fomento lector llega a los hogares a través de las mochilas viajeras, con libros que pasan de casa en casa, una tarea que ya requiere de los familiares, a los que aún le pedirán más, porque el próximo objetivo del centro es incorporarse al programa de lectura en familia para reforzar aún más la colaboración entre escuela y hogares.

«Estamos encantados y contentos en todos los proyectos por eso no hemos abandonado ninguno y queremos seguir creciendo, incorporando más», aseveran desde el CEIP Manuel Sueiro, donde gracias a la dotación económica del premio renovarán y ampliarán el fondo bibliográfico, dando continuidad a un modelo educativo en el que leer no es solo una meta académica.