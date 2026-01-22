Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A juicio por abrir una brecha con una copa en un bar a otro cliente al que no conocía de nada

Acusado de dar un puñetazo el mismo día a un hombre que le negó un cigarro

El juicio estaba previsto para ayer pero se suspendió. | I. Osorio

El juicio estaba previsto para ayer pero se suspendió. | I. Osorio

J. F.

Ourense

En un mismo día protagonizó presuntamente dos altercados violentos en Ourense. Agredió con una copa a otro cliente en un bar, al que abrió una brecha con el vidrio, y dio puñetazos a otro varón que no le negó un cigarrillo. Son los hechos que la Fiscalía atribuye a un acusado que se enfrenta a una petición de 2 años y medio de prisión, una multa de 420 euros, así como a tener que pagar indemnizaciones elevadas. El ministerio público pide que el presunto agresor abone 16.500 euros al perjudicado de la lesión infligida con el vaso, y 200 euros al que sufrió los puñetazos. El juicio estaba señalado en el Penal 1 de Ourense para este miércoles, pero se aplazó a una nueva fecha.

Los hechos son del 14 de octubre de 2023. En un bar de la zona de A Carballeira, el acusado golpeó presuntamente a otro cliente, «sin mediar palabra y sin conocerlo previamente» —apunta la Fiscalía—, usando una copa que se rompió en la mejilla izquierda del perjudicado. Necesitó puntos de sutura y la herida tardó 12 días en curar. Le ha quedado como secuela una cicatriz de 8 centímetros en esa parte de la cara.

Ese mismo día, el encausado se acercó a un hombre en las inmediaciones de un parque infantil y le pidió reiteradamente un cigarrillo. Como no se lo dio, presuntamente lo empujó y le dio varios puñetazos en la cara.

