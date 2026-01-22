Un hombre de 90 años admite que agredía sexualmente a la cuidadora de su mujer con alzhéimer mientras la víctima dormía

No tenía antecedentes penales y ahora, a sus 90 años, reconoce que cometió un delito continuado de agresión sexual del que fue víctima la mujer que se encargaba de cuidar a la esposa con alzhéimer del encausado. Abusaba de la perjudicada mientras ella dormía.

El nonagenario compareció este jueves en el Penal 2 de Ourense, en el acto de audiencia previa, y las partes llegaron a un acuerdo de conformidad que cierra la causa en vía penal con una condena de 2 años de prisión, que no tendrá que cumplir si no delinque en los próximos 24 meses, más una inhabilitación para cualquier actividad u oficio relacionado con menores —poco probable por la edad del agresor—, así como el pago a la perjudicada de 3.000 euros de indemnización, además de otros 1.000 en concepto de costas de la acusación particular. Este tipo de delitos conllevan, además, penas formativas sobre materias de igualdad de género. Es posible que, en ejecución de sentencia, este curso se sustituya por alguna otra medida, por razón de edad.

Una grabación es la prueba clave en este procedimiento. La perjudicada fue víctima de las agresiones sexuales mientras dormía. Tomaba pastillas para irse a la cama y decidió poner el móvil a grabar para tener una prueba que confirmase sus sospechas. Así fue. El 14 de julio de 2023, el anciano fue captado en uno de estos actos.

El acusado contrató a la víctima en mayo de 2023 para que se encargase del cuidado de su esposa, enferma de alzhéimer. Según detalla el escrito de calificación de la Fiscalía, la perjudicada estuvo primero como trabajadora externa y después de manera interna. El ministerio público subraya que la perjudicada se encontraba en una situación precaria, «sin contrato y sin dar de alta en la Seguridad Social». El nonagenario «abusó de su estado de necesidad», y de que tenía que «encontrar un trabajo para subsistir», denuncia la Fiscalía.

El acusado, que en aquel momento tenía casi 88 años, aprovechó esa situación y el hecho de que la víctima estuviese viviendo en su casa. «Con intención de satisfacer sus más bajos y denostados instintos sexuales» —expresa la Fiscalía en su escrito—, desde que la mujer empezó a trabajar en la casa como interna, el agresor entraba en la habitación de la mujer cuando dormía, y le tocaba las piernas y los genitales por debajo de las bragas. La víctima instaló un sistema de grabación en el cuarto ante la sospecha de las agresiones, y así pudo demostrar la conducta del varón.

Como consecuencia de estos hechos, la perjudicada ha sufrido un trastorno ansioso-depresivo de intensidad leve, así como unas secuelas de estrés postraumático también leves. Ahora el agresor sexual de 90 años debe indemnizarla por los hechos que cometió.